Marido atualiza quadro de saúde de Isabel Veloso após ameaça de infarto

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, atualizou quadro de saúde da jovem após precisarem interromper lua de mel: "Dia de descanso”

Nesta terça-feira, 30, Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, usou as redes sociais para atualizar sobre o estado de saúde da influenciadora. Com câncer terminal, a adolescente de 17 anos compartilhou que sofreu uma “ameaça de infarto” na última segunda-feira, 29, levando o casal a interromper a lua de mel.

“Isabel está bem! Passou por exames no cardiologista. Por recomendação médica, dia de descanso”, escreveu Lucas por meio dos stories no Instagram.

Mais calmo após o susto, ele abriu uma caixinha de perguntas para responder aos questionamentos dos fãs. “Como você convive com o sentimento de que em breve irá perdê-la?”, perguntou um seguidor. O jovem então respondeu: “Finjo que isso nunca irá acontecer.”.

Em seguida, outro internauta perguntou se ele tinha medo de “perdê-la”, e ele destacou: “De mais...”.

Confira os stories de Lucas Borbas:

Atualmente com 17 anos, Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin quando tinha apenas 15 anos. Em 2021, a jovem realizou quimioterapias, transplante de medula óssea, entre outros tratamentos, e recebeu a cura em novembro de 2023.

No entanto, em janeiro deste ano o câncer teve uma recidiva de forma muito mais agressiva. Com baixa expectativa de vida, Isabel Veloso decidiu realizar alguns sonhos, como o de se casar.

Com câncer terminal, influenciadora desabafa após ameaça de infarto

A influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 30, para atualizar os seguidores a respeito de seu quadro de saúde. Diagnosticada com câncer terminal, ela, que se casou no religioso no dia 22 de abril, precisou interromper a lua de mel após sentir um mal estar durante a viagem com o marido.

Por meio de seu Instagram, já em casa, Isabel publicou uma foto de um cilindro de oxigênio e explicou que passou por uma ameaça de infarto. "As dores voltaram, a cânula de oxigênio em volta do nariz também... Tive uma ameaça de infarto ontem 29/04 devido a localização do tumor, morfina e ansiedade. Tudo trabalhando junto..", iniciou ela.

Em seguida, a influenciadora digital garantiu que estava se recuperando do susto e ressaltou o desejo de poder seguir com a lua de mel após sua melhora. "Agora estou melhor, dentro do quadro esperado. Sigo em casa me recuperando e torcendo pra conseguir continuar a viagem de lua de mel, que infelizmente, foi interrompida. Obrigada pelas mensagens de carinho e conforto. Podem ficar tranquilos agora", finalizou.

Isabel Veloso também detalhou o ocorrido em seus stories: "No casamento fiquei muito tempo em pé e também devido às viagens que tive que fazer, eu também quis ir sem cadeira de rodas, extrapolei e estou tendo que aguentar a dor. Ontem tive uma dor de gritar de novo. Tomei 40 mg de morfina e não aliviava. Lembrando que ainda tenho adesivo pra dor e também faço uso de canabidiol", explicou ela em um trecho.