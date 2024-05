Filha de Zé Neto e Natália Toscano ganha festa de aniversário luxuosa

Zé Neto e Natália Toscano mostram as fotos da festa de aniversário de 4 anos da filha, Angelina, no interior de São Paulo

O cantor sertanejo Zé Neto e a esposa, a influenciadora digital Natália Toscano, organizaram uma festa de aniversário luxuosa para celebrarem os quatro anos da filha caçula, Angelina. O evento aconteceu nesta segunda-feira, 20, em um buffet de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A festa teve o tema de unicórnios, com direito a muitas bexigas e doces personalizados. O evento foi decorado com um grande painel atrás da mesa de doces e até contou com um unicórnio gigante feito de bexigas, além de barracas infantis para as crianças brincarem.

“Quisemos criar o mundo encantado da Nina (apelido carinhoso que os pais chamam a Angelina), por isso escolhemos unicórnios, ela está em uma fase de amar coisas fofas e ver o brilho no olhar dela ao chegar e ver cada detalhe, é o que faz nossos corações transbordar de amor! A alegria desses momentos é o que queremos levar pra sempre, por isso amo celebrar a vida dos meus! Já são 4 aninhos da minha princesa e como o tempo passa rápido, só tenho a agradecer a Deus pela vida da minha família, meu maior sonho realizado!”, disse Natália.

Zé e Natália também são pais de José, de 6 anos.

Veja as fotos da festa na galeria abaixo:

Os 33 anos de Natália Toscano

A influenciadora digital Natália Toscano, que é a esposa do cantor sertanejo Zé Neto, está radiante ao completar 33 anos de idade. A estrela fez um ensaio fotográfico para marcar a data especial e conversou com a CARAS Digital sobre a nova idade.

Para começar, ela contou que está muito feliz com a atual fase de sua vida. "Olha, cada ano que completo é sempre mágico! Eu me imaginava de muitas formas com essa idade, mas confesso que Deus fez tanto por mim, me concedeu tantas graças, que superou qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Me sinto completamente realizada e só tenho a agradecer!!", disse ela.

E ela está cheia de planos para seu próximo ano de vida. "Espero conseguir continuar enfrentando todos os desafios com muita fé e amor. Não tenho muito a pedir, a não ser proteção e saúde. O restante conquistamos todos os dias. Vai ser um ano com muita coisa boa para celebrarmos e agradecer!!", afirmou.