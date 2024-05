Grávida, Iza exibe barrigão e troca declarações com o namorado, Yuri Lima

À espera de sua primeira filha, Iza exibe barrigão em novas fotos e troca declarações com o namorado, Yuri Lima, nas redes sociais; confira os cliques!

A cantora Iza está passando por um momento muito especial com seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. O casal está esperando por sua primeira filha, de se chamará Nala, e aproveitando muito a gestação para atualizar suas redes sociais com fotos super fofas.

Nesta segunda-feira, 20, o atleta do Mirassol atualizou suas redes sociais com novos cliques do casal, onde a artista apareceu exibindo seu barrigão da gravidez. Juntinhos, eles apareceram abraçados na piscina e novamente segurando um bebê, enquanto Iza sempre deixou seu ventre à vista.

Yuri ainda compartilhou alguns cliques do ultrassom de sua filha, incluindo o registro curioso da bebê, que fez uma 'mão chifrada', símbolo do rock, durante o exame, deixando os papais intrigados. Ele ainda mostrou um bolo decorado com a personagem Nala, de O Rei Leão, que inspirou o nome de sua herdeira.

Na legenda, o jogador escreveu: "Amor". Logo mais nos comentários, Iza se declarou para seu amado ao se derreter pelos cliques compartilhados. "Fico fraquinha... te amo, papai!!! Muita coisa!!!", disparou a cantora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Lima (@yurilima94)

Grávida, Iza revela o quanto sua barriga já cresceu

A cantora Iza explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. Esperando o nascimento da primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima, ela gravou um novo vídeo para as redes sociais no último sábado, 18.

Nas imagens, ela apareceu na área externa de sua mansão e ostentou suas novas curvas ao celebrar o crescimento da barriguinha. A estrela contou que já está com quatro meses e meio de gestação.

“Titios e titias, completamos 17 semanas”, disse ela na legenda. Nos comentários, o namorado dela se derreteu pela imagem. “E o papai segue bobo”, escreveu.