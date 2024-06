Kourtney Kardashian revela motivo da cirurgia na gravidez

Kourtney Kardashian revelou que seu filho, Rocky, passou por uma cirurgia quando ainda estava na barriga dela. Saiba o motivo

A empresária Kourtney Kardashian surpreendeu ao contar o motivo para ter feito uma cirurgia durante a gravidez. Ela revelou que o procedimento foi feito em seu filho, Rocky, enquanto ele era um feto em sua barriga.

No episódio desta semana da série The Kardashians, Kourtney contou que a cirurgia fetal foi uma emergência porque seu filho estava com líquido no pulmão. “Alguns meses atrás, tivemos um susto terrível em que tive que fazer uma cirurgia fetal de emergência. O bebê Rocky teve que fazer uma cirurgia por causa de líquido no pulmão. E é uma condição muito rara. Obrigada, Deus, por esta cirurgia ter sido bem-sucedida. Sinceramente, sou muito grata e não tenho palavras”, afirmou.

Então, ela contou como se sentiu ao passar pelo procedimento. “Eu estava com muito medo depois da cirurgia e do fluído nos pulmões. Na verdade, eu voltei a assistir ao documentário Real, que é sobre o poder do pensamento positivo e como nosso pensamento pode afetar nossa saúde. Eu comecei a conversar com o bebê todos os dias, a fazer minhas orações. Depois que tive essa mudança de mentalidade, o fluído desapareceu completamente e não tivemos mais nenhum problema”, relembrou.

Aniversário de casamento de Kourtney Kardashian

A empresária Kourtney Kardashian comemorou seu segundo aniversário de casamento com o baterista Travis Barker, da banda Blink-182. E para celebrar essa data tão especial, a filha mais velha de Kris Jenner abriu um novo álbum de fotos e relembrou a cerimônia de união com o artista.

Em seu perfil oficial do Instagram em maio de 2024, Kourtney compartilhou diversas fotos do casamento, realizado na Itália em 2022. Nos cliques, ela apareceu com seu polêmico vestido curtíssimo de noiva, além do véu com a imagem de Nossa Senhora bordada no tecido.

Na legenda, a socialite se declarou para o marido. "Há 2 anos casei com o marido dos meus sonhos. Para sempre contigo @travisbarker", escreveu Kourtney para o pai de seu filho Rocky, 6 de meses. Nos comentários, o rockeiro também deixou lindas palavras para sua amada. "Minha esposa dos sonhos, para sempre contigo", escreveu Travis.