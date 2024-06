Luana Piovani lamenta saudade em meio à distância dos filhos: ‘Sofro’

Luana Piovani desabafa sobre a saudade enquanto está afastada dos filhos, que estão passando as férias com Pedro Scooby

Na manhã desta quinta-feira, 27, Luana Piovani usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a saudade dos três filhos, Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, que tem 8. A atriz, que mora em Portugal, lamentou o período afastada das crianças, que estão passando as férias escolares no Brasil com o pai, Pedro Scooby.

Através de seu perfil no Instagram, Luana abriu o coração ao compartilhar uma reflexão de Caio Fernando Abreu sobre a dor da saudade: "O médico perguntou: 'O que sentes?'. E eu respondi: 'Sinto lonjuras, doutor. Sofro de distâncias'", diz a mensagem que a famosa publicou. Na legenda, ela acrescentou um desabafo sobre a distância das crianças.

“Quem inventou a distância não conhecia a saudade”, ela lamentou com diversos emojis de coração machucado. Na sequência, Piovani usou os stories para falar sobre o período afastada dos três filhos. Apesar de estar triste com a saudade dos herdeiros, ela planejou uma viagem com sua mãe, Francis Piovani, para curtir as férias em grande estilo.

"Os filhos já foram embora, foram para o Brasil ontem. Todos felizes, fiquei muito feliz de vê-los felizes daquele jeito. Hoje, mamis e eu vamos fazer uma viagem também. Mamãe e filhinha, vamos conhecer os campos de lavanda em Provença”, disse Luana, que se mostrou bastante entusiasmada com a ideia e detalhou o roteiro da viagem.

“Ela já tinha contado para mim que tinha muita vontade de conhecer, daí a gente vai dar essa voltinha na França. Acho que vai ser muito gostoso”, contou a famosa. Vale lembrar que o primogênito de Luana, Dom, já mora no Brasil com o pai e por isso, a artista costuma compartilhar desabafos sobre a saudade e também sobre a decisão, que partiu do pequeno

"Eu tento proteger? Tento, mas eu sou um ser humano. Há um ano quando eu tomei essa decisão, eu realmente sangrava, mas eu tive esse ano todo a viver e a entender no dia-a-dia e na prática que vai ser a melhor coisa, porque ele me culpa pela ausência do pai e ele está perdendo o respeito por mim”, ela abriu o coração sobre a partida do menino.

