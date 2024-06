Lívia Andrade surpreende ao revelar procedimento íntimo para 'inteligência vaginal'

Lívia Andrade revela que está passando por procedimento íntimo para adquirir 'inteligência vaginal'; entenda como funciona

Na última quarta-feira, 26, Lívia Andrade surpreendeu ao revelar que está passando por um procedimento íntimo para adquirir 'inteligência vaginal'. Alguns dias depois de passar por uma cirurgia ginecológica, a apresentadora apareceu diretamente no consultório médico para compartilhar detalhes sobre os benefícios do novo procedimento.

Através dos stories do Instagram, Lívia contou que estava na clínica de sua médica, Dra. Fernanda Barroso, para passar por um check-up depois de sua operação: “Eu amo ela, ela que cuida da minha saúde, do fundo, bem lá. Mulheres, saúde feminina, aqueles cuidados de sempre. Fiz a cirurgia há pouco tempo, foi ela que descobriu”, iniciou.

Em seguida, Lívia contou que a profissional foi a responsável por orientar sua cirurgia: “Ela falou ‘Lívia, esse negocinho não estava aqui’. Quatro dias depois já estava operando”, disse a apresentadora, que passou por uma videohisteroscopia cirúrgica para investigar sangramentos e outros problemas no sistema reprodutor feminino.

Agora, Lívia passou por um novo procedimento: “Primeira zoiada pós-cirurgia. Tá tudo certo, tudo bonitinho, ela me mostra, pega o meu celular e filma para eu ver porque eu fico curiosa, também quero ver. Realmente é um negócio bonitinho, é uma coisinha bonitinha, coisinha fofa. Agora eu só posso filmar essa parte”, iniciou fazendo piada.

“Já que está tudo bonitinho, está tranquilo e favorável, vamos fazer um LED. Esse a gente nunca fez, é uma luz azul e uma luz vermelha, que nem eu faço para rosácea no rosto. Temos também para ela, a bonita vai receber cuidados, para que Doutora Fernanda?”, a comunicadora questionou a médica, que detalhou o procedimento.

“Para a gente fazer a inteligência vaginal, olha que maravilha. O que é isso? A gente vai modular a microbiota vaginal que tem de viver de benefício vai ficar e o que tiver que sair vai embora”, disse a profissional, que ganhou muitos elogios da apresentadora famosa enquanto passava pela aplicação inusitada depois de sua cirurgia.

Lívia Andrade detalha sintomas antes de realizar cirurgia:

Recém-operada, a apresentadora Lívia Andrade, que faz parte do programa 'Domingão com Huck', da Globo, marcou presença no Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr, realizado no começo do mês em São Paulo. Nos últimos dias, ela precisou ser internada e fez uma videohisteroscopia cirúrgica. Em entrevista ao portal LeoDias, Lívia falou um pouco sobre sua recuperação e seus sintomas.