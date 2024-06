Wesley Safadão mostra apresentação de projeto da filha na escola: 'Orgulho'

Ela cresceu! Wesley Safadão mostra sua filha com Thyane Dantas, Ysis, fazendo apresentação de projeto na escola e compartilha orgulho

A filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysis, de 9 anos, apresentou um projeto no colégio nesta quarta-feira, 26, e contou com a presença dos pais e dos irmãos, Dom e Yhudy Lima, para o momento especial em sua vida escolar.

Cheia de confiança e demonstrando seu conhecimento, a herdeira do cantor deu um show de esperteza ao falar sobre o projeto que havia feito. Ysis então explicou os detalhes sem vergonha e com bastante desenvoltura. Claro que os papais ficaram admirados com a inteligência da menina.

"3wd conference Ysis. Apresentação do projeto da nossa princesa! Parabéns filha, amamos te ver crescendo, vencendo cada novo desafio com responsabilidade e dedicação em tudo o que faz! Você é o nosso orgulho!", escreveram sobre a garota.

Ainda recentemente, Wesley Safadão mostrou um drama pessoal do filho caçula para ir para a escola. Em uma segunda-feira, Dom chorou ao ter que começar a semana indo para o colégio. O momento divertiu os internautas, que se sentiram identificados com o garoto.

Vale lembrar que além dos dois filhos com Thyane Dantas, o cantor teve o primogênito, Yhudy Lima, de 13 anos, com a influenciadora e ex-A Fazenda Mileide Mihaile.

Veja como como foi a apresentação da filha de Wesley Safadão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thyane Dantas (@thyane)

Mileide Mihaile fala sobre 'arrependimento' de Wesley Safadão

A influenciadora digital Mileide Mihaile falou sobre seu relacionamento com Wesley Safadão ao ver um comentário na rede social sobre o cantor que foi seu ex-marido e com quem teve seu único filho, o adolescente Yhudy Lima.

Pelas palavras da pessoa, o artista estaria arrependido de não estar mais com a ex-participante de A Fazenda. "Se arrependimento matasse acho o Wesley Safadão tava morto", escreveram e Mileide Mihaile reagiu ao ver a frase. Veja o que ela disse ao ver o comentário.