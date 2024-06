Filha de Manoel Carlos expõe motivo de estar fora das novelas: "Desgasta"

Longe das novelas desde 2018, Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, confessou o motivo de não querer voltar a trabalhar no formato

Longe da TV desde que fez uma participação em Tempo de amar (2018), a atriz Júlia Almeida confessou o motivo de não querer voltar a trabalhar no formato. Em seu perfil no Instagram, ela criticou o mercado artístico e afirmou que não pretende voltar a atuar porque se sente "desgastada" com a forma como os trabalhos são conduzidos atualmente.

Em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 26, Júlia afirmou que uma das perguntas que mais recebe em sua caixa de mensagens é sobre o motivo pelo qual ela não retoma a carreira artística, especialmente quando aparece em reprises na Globo e no Viva. "Não, não tenho planos de voltar a atuar", declarou.

"Eu gosto de ser atriz, muito. Mas o mercado como está hoje me desgasta. Confesso que a decisão de ter saído no momento em que eu saí foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Eu fico muito orgulhosa de ter feito essa decisão", continuou.

Em seguida, a filha de Manoel Carlos revelou que só aceitaria um retorno se o convite realmente valesse a pena. "Mas se tiver um convite superespecial, que seja divertido, que tenha qualidade, que tenha sintonia entre equipe, entre as pessoas que ali se envolvem... Por que não? A minha relação hoje com a profissão de atriz é sobre sintonia e qualidade", disse.

Estreia na TV

Júlia Almeida estreou na televisão em 1991, na novela Felicidade. Desde então, participou de diversas obras escritas por seu pai, Manoel Carlos, como História de Amor (1995), Por Amor (1997), Laços de Família (2000) e Mulheres Apaixonadas (2003), além da minissérie Presença de Anita (2001). Ela não ganha um papel recorrente desde A Vida da Gente (2011). Hoje, aos 41 anos, ela é dona de uma marca de moda e recebeu a missão de planejar uma biografia e um documentário sobre Maneco.