Marcello Picchi lembra casamento com Elizabeth Savala: "Não sou amigo dela"

O ator Marcello Picchi disse que quer voltar a trabalhar na TV e falou de sua relação com a ex-esposa, a atriz Elizabeth Savala

Galã entre os anos 70, 80 e 90, o ator Marcello Picchi pode ser visto novamente como Olavo Fraga em Corpo a Corpo (1984), novela que estreia no Globoplay nesta segunda-feira, 24. Aos 75 anos, ele disse, em entrevista ao GShow, que quer voltar a trabalhar na TV e falou de sua relação com a ex-esposa, a atriz Elizabeth Savala.

O ator está afastado da televisão há sete anos. Sua última aparição foi com uma participação na série TOC's de Dalila, do Multishow. "Se chamar, vou correndo. Sou um ator profissional, um ator de carreira. Não fico escolhendo papéis. Os boletos vão chegando na sua casa, as contas, e você tem que pagar. Então é claro que quero muito fazer TV e cinema", disse.

"Minha carreira não posso dizer que esteja bem, porque não estou fazendo nada. Estou fazendo palestras, cursos, mas não estou trabalhando como ator. Não estou com nenhum projeto no momento. Primeiro porque precisa de produção, né? Eu, como ator, só, não tenho muito talento para ficar procurando patrocínio, essas coisas. Precisava me associar a alguém, que não encontrei. Estou em um momento de espera, aberto para as coisas melhores acontecerem", completou.

Relação com Elizabeth Savala

Durante o papo, o ator também falou sobre a relação com Elizabeth Savala. Casados durante 11 anos, eles são pais de Thiago, Diogo, e os gêmeos Ciro e Tadeu. E o artista falou sobre como anda sua relação com a atriz.

"É uma relação educada, mas não tem motivo para muita proximidade. Não sou amigo dela, conheci como namorado, depois casei. Foi muito rápido. Entre namoro e casamento foram cinco meses, e já logo vieram os filhos. Então eu a conheci como minha mulher, o espaço de amizade não chegou a existir", disse.

"Fomos pegos sem saber, e ingenuamente, para ser um exemplo da mídia. [...] A gente era muito novo, ela mais nova que eu, ainda, e fomos tendo filhos, e tal. [...] Estava na época do amor livre, a classe teatral era bem 'pra frente' nesse sentido moral. E a gente seguindo uma vida de casal 'careta'. Porque a gente queria, não era para fazer média para a mídia", completou.

"Não vou ser falso de dizer que é minha amiga, mas nem por isso vai ser minha inimiga. É uma relação educada, a gente se vê nas festas. E se fala muito bem. Só isso, perfeito e tá bom. Temos nossas agruras e nossos limites. Família de margarina não existe", declarou.