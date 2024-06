Nattan se choca ao ganhar presente luxuoso de Xand Avião: 'Injusto'

Amigos fora dos palcos, o cantor Nattan quase recusou um presente caríssimo de Xand Avião durante apresentação em Campina Grande

O cantor Nattan recebeu uma grande surpresa durante um show em Campina Grande, na Paraíba, realizado no início desta semana. Em meio a sua apresentação, Xand Avião subiu no palco e fez questão de presentear o amigo com um objeto caríssimo.

O ex-vocalista da banda Aviões do Forró entregou um relógio Richard Mille, modelo RM 030, avaliado em R$1,8 milhão. Nattan, por sua vez, não escondeu o quanto ficou chocado com o 'mimo' de luxo.

Amigos fora dos palcos, o cantor ressaltou ter recebido presentes de Xand que ultrapassam qualquer valor milionário: "Ele já me deu muita coisa, experiência, oportunidade. Acho que é injusto eu aceitar o relógio", declarou ele. Após quase recusar o presente, Nattan agradeceu o famoso e o carregou no colo.

Assim que finalizou o show, ele publicou um vídeo em seu Instagram oficial agradecendo mais uma vez a surpresa. "O Xand me deu esse relógio aqui… gente… ai, Avião!", disse ele. "Te amo muito", escreveu Nattan na legenda.

Nattan celebra estreia de sua música em novela da Globo

O cantor Nattan celebrou uma conquista muito especial em sua carreira com seus fãs. Na noite da última quinta-feira, 20, sua música 'Cama e Mesa', regravação de Roberto Carlos, estreou na novela Família é Tudo, da Globo. Emocionado, ele vibrou com a estreia da canção nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, ele anunciou a estreia da música e convidou seus fãs a escutarem a nova faixa. "Que honra regravar esse clássico do nosso REI @robertocarlosoficial pra trilha sonora de #FamíliaÉTudo, da @tvglobo", declarou Nattan

Já nos stories de seu Instagram, o artista fez questão de celebrar sua conquista com muita animação ao gravar a tela da televisão. "Alô, mãe, tô na Globo! Tô na novela! Aumenta! Que sonho, meu Deus, que sonho, gravar uma música do rei Roberto Carlos e ser trilha sonora da novela. Vocês têm noção, gente?", declarou ele.

Nattan ainda apareceu nas câmeras para conversar com os fãs. "Que felicidade, que honra que não cabe no coração. Não sei nem como expressar minha felicidade. Ter uma música na novela 'Família é Tudo', interpretar uma música do rei Roberto Carlos. Vocês têm noção da responsabilidade disso? Vocês têm noção de que o rei escutou eu cantando essa música, ele autorizou para que usássemos na novela?", disse o cantor, ainda desacreditado com o lançamento da música.