Biah Rodrigues encanta com novos cliques do barrigão na reta final da gravidez

A influenciadora digital Biah Rodrigues está na reta final da sua gestação de gêmeos. Os bebês são frutos de seu casamento com o cantor Sorocaba

Biah Rodrigues usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para compartilhar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida. A influenciadora digital está à espera dos gêmeos Zion e Angelina, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Sorocaba.

Para eternizar a reta final da gravidez, ela realizou um ensaio fotográfico na fazenda e esbanjou beleza ao mostrar o barrigão. Nos cliques postados em seu perfil oficial no Instagram, Biah aparece usando um vestido branco.

Ao mostrar os registros, a modelo, que já é mãe de Theo, de 4 anos, e Fernanda, de 2, fez uma reflexão. "Como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber, que te alguém que cuida da gente, mesmo sem a gente merecer... Reta final dos meus bebês. Obrigada Jesus", escreveu ela na legenda.

Os fãs ficaram encantados com as fotos. "Maravilhosa! Você simplesmente nasceu pra ser mãe", disse uma seguidora. "Deus abençoe você e sua família linda", escreveu outra. "Biah, você está tão linda. Jesus abençoe infinitamente sua família e seus bebês que estão para chegar", falou uma terceira.

Recentemente, a influencer mostrou o rostinho dos bebês caçulas durante a consulta médica. "Está rolando um afeto de irmão, a Angelina dando um cheirinho na cabeça de Zion. Ai que linda, as bochechas e a boca, que amor. E o pé dele está na cabeça dela", disse ela ao filmar a tela do exame.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Biah mostra o quarto improvisado dos filhos gêmeos

A influenciadora digital Biah Rodrigues já está entrando na reta final da gestação dos filhos gêmeos e contou que montou um quarto improvisado para os bebês. Isso porque a reforma dos quartos da mansão da família ainda não chegou ao fim.

Com isso, ela e o marido, o cantor sertanejo Sorocaba, decidiram montar um quarto provisório para os gêmeos no escritório da casa. Nos stories do Instagram, ela revelou como ficou a decoração do espaço. O quartinho provisório conta com dois berços redondos, duas cômodas e uma poltrona de amamentação. Confira!