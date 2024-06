Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos encantam ao celebrar aniversário do filho

Romeo está crescendo! Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos comemoram a chegada dos dois anos do herdeiro com homenagens nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 28, os atores Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos encantaram ao celebrar o aniversário de seu filho, Romeo, que completou dois aninhos. Em suas redes sociais, os pais do pequeno compartilharam algumas homenagens para comemorar a data especial e falar sobre o crescimento do herdeiro.

Através de seu perfil no Instagram, Cássio compartilhou um álbum de fotos mostrando momentos desde o nascimento até os dias atuais de seu filho. Nas imagens, eles são vistos brincando e curtindo momentos em família ao lado da mãe do pequeno. Na legenda, o ator falou sobre a transformação que o filho gerou em sua vida.

“Viva você amorzão! E a gente vive você intensamente em cada momento, todos os dias, em toda nova descoberta. Te amamos enlouquecidamente. 2 anos de Romeo! Amém!”, escreveu o ator, que ganhou parabenizações de diversos famosos nos comentários, como Regiane Alves: "Parabéns para essa lindeza", e Camila Rodrigues: "Amiga, que lindo parabéns".

Em seu perfil, Fernanda também dividiu um registro com o menino para celebrar a data especial. Mais discreta, a atriz compartilhou um clique em que o pequeno aparece no colo do pai: “Mais um ano completo e uma vida toda pela frente. Feliz vida, meu amor!”, diz a legenda da imagem, que também foi compartilhada por seu marido.

Vale lembrar que além do pequeno Romeu, Cássio também é pai de Noah, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior com a atriz Danielle Winits. O ator está em um relacionamento com Fernanda desde 2013 e, apesar de não terem subido ao altar, vivem juntos desde 2015. Poucos anos depois, nasceu o primeiro filho do casal.

O ator Cássio Reis encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 1º, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família para a Bahia. Nas fotos postadas no feed do Instagram, o artista aparece curtindo um passeio na praia com os filhos Noah, de 16 anos, e Romeo, que estava com um aninho na época em que os registros foram publicados.

Além disso, ele também postou outros cliques da viagem com alguns amigos e também com a esposa, a atriz Fernanda Vasconcellos, mãe do seu caçula: "O axé da Bahia vive em mim. #tbt", escreveu Cássio na legenda da publicação, recebendo vários comentários dos internautas, principalmente por conta da semelhança entre os filhos.