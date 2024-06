Camila Moura confessa arrependimento após divórcio com Lucas Buda: ‘Meu erro’

Meses após se divorciar de Lucas Buda do BBB 24, Camila Moura abre o jogo e confessa seu maior arrependimento após a separação

Meses após o divórcio de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, Camila Moura abre o jogo e confessa seu maior arrependimento depois da separação ao conversar com seus seguidores nas redes sociais. Questionada se deveria ter perdoado uma traição, a influenciadora digital revelou que seu maior arrependimento foi ter sido fiel.

Enquanto respondia a uma caixinha de perguntas de seus seguidores no Instagram, Camila aconselhou uma fã que compartilhou o seguinte desabafo: “Estou errada de não perdoar meu marido por uma traição por mensagem? Não aceito”, disse a admiradora. Em resposta, a influenciadora digital foi sincera ao revelar seu arrependimento.

“Amiga, tá perguntando pra mim? Manda ele se f***, eu hein? Arruma logo outro, chifre trocado não doi. Meu erro foi esse, devia ter traído”, Camila disparou sem pensar duas vezes. Vale lembrar que a influenciadora tomou a decisão de se separar depois que seu marido, Lucas, tentou flertar com uma colega de confinamento no BBB 24.

Apesar do flerte de seu marido não ter sido correspondido, Camila não perdoou a infidelidade e decidiu colocar um ponto final em seu casamento. Anteriormente, ela revelou que o professor já havia traído: “Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento e ele sabia que se fizesse de novo não teria perdão”, disse.

Camila ainda revelou detalhes da infidelidade: “Alguns dias depois, ele falou abertamente sobre isso, com todas as letras, para a senhorita em questão. Ela estava ciente de coisas do meu casamento que somente quatro pessoas sabiam, sem contar os nossos terapeutas, por isso, eu tive um piripaque no dia”, ela desabafou nas redes sociais.

Camila Moura revela guarda compartilhada com Lucas Henrique:

O ex-BBB Lucas Moura e sua ex-esposa, a influenciadora digital Camila Moura, ainda estão em processo de divórcio. O ex-casal, que chegou ao fim durante a participação do professor no Big Brother Brasil 24, está dividindo seus bens e tomou uma decisão importante sobre seus cachorros. Ela revelou que ambos decidiram dividir os cuidados com os pets.

Segundo ela, os animais entraram em uma 'guarda compartilhada', incluída até mesmo no processo de divórcio na Justiça: "De jeito nenhum! Cachorrinhos estão até no acordo da partilha de bens, eles tem guarda compartilhada na Justiça. Então eles vão ficar um tempo comigo em São Paulo, e um tempo com o pai deles no Rio", detalhou Camila.