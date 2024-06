Eliana: Internautas resgatam previsão do futuro dela

Com a contratação de Eliana para a Globo, os internautas resgataram um vídeo de uma previsão feita há alguns anos para ela na borra do café

A apresentadora Eliana iniciou uma nova fase de sua vida profissional nesta semana. Ela encerrou o contrato de 15 anos com o SBT e assinou um novo contrato com a Globo para ter novos desafios em sua trajetória. Com toda a repercussão desta novidade, os internautas resgataram o video de uma previsão para a vida dela.

Em 2019, Eliana recebeu Danny Boggione, que fez uma previsão para o futuro da apresentadora por meio da borra de café. O momento foi exibido no Programa Eliana e trouxe uma previsão sobre um momento de mudança na vida de Eliana, no qual ela precisaria escolher entre dois caminhos. Com isso, os internautas apontaram que a previsão estaria se concretizando com o novo contrato dela na TV.

Na época, a leitura da borra do café informou: "Estou vendo você entre duas estradas. Você está no meio e as lágrimas são de indecisão. Qualquer estrada que você decidir trilhar você vai ter sucesso, mas isso está te incomodando. Envolve uma galera, estou vendo muitas pessoas juntas, que, no caso, é família. E uma decisão que não é sua. É sua e não é, existem outras pessoas por trás, até pessoas que não podem ainda fazer decisão e você tem que pensar nessas pessoas. O que você escolher, você vai fazer com maestria. Vai ficar com uma pontinha de: ‘será que não seria melhor se eu não tivesse ficado no outro lugar?’. Mas você vai com o coração aberto”.

Eliana fala sobre a ida para a Globo

A apresentadora Eliana é a nova funcionária da TV Globo e já fez o seu primeiro compromisso na emissora. Ela foi entrevista pela equipe do Fantástico e contou alguns detalhes sobre a nova fase de sua carreira após ficar no SBT por 15 anos.

Nesta sexta-feira, 28, alguns trechos da conversa dela foram divulgados pela emissora. Eliana contou que está emocionada em fazer uma mudança profissional aos 50 anos. “Que coisa bonita. É lindo de ver”, contou ela. Inclusive, ela contou que sente um frio na barriga apesar de toda a sua experiência. “Não posso fingir costume, estou feliz demais”, declarou.

Em outro momento, a apresentadora comentou sobre o seu sucesso com os telespectadores. “Eu acho que esse meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe”, declarou.