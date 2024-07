Giovanna Ewbank desabafa sobre cansaço e celebra amor próprio: 'Gostosa'

Giovanna Ewbank usou as suas redes sociais para fazer um desabafo sobre cansaço, mas também fez questão de mostrar que o amor próprio segue em dia

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 1º, a famosa aproveitou o início do mês para fazer um desabafo.

Em sua conta no Instagram, a apresentadora publicou diversas fotos do mês de junho e comentou sobre a exaustão. "Olha! Julho começou tumultuado, tudo meio estranho, parece que vivi uma vida só no mês de junho, muita coisa! Mas aí as coisas vão se ajeitando, a gente vai percebendo que tudo tem sua hora, finais, começos e recomeços…tudo tem um porquê. E o que fica são as coisas boas, a família, o amor próprio… Eu tenho olhado para mim com mais carinho e tenho tido muito orgulho da mulher que me tornei e do que tenho construído", começou ela.

Em seguida, Gioh mostrou que sua autoestima segue em dia. "Continuo correndo atrás do que me faz feliz e mesmo com tantas demandas e sem tempo para nada, uma coisa continua igual, eu sigo uma baita de uma gostosa. Isso foi só para descontrair o papo profundo de mulher exausta do século XXI, ta?Segundou, galera! Vem julho, que eu estou te querendo… Mas vem devagar para a gente não pirar ta?", concluiu.

No carrossel de imagens, Giovanna também mostrou algumas fotos dos filhos. Casada com Bruno Gagliasso, a famosa é mãe de Titi, de dez anos, Bless, de oito, e Zyan, de três.

Sonho

Recentemente, Giovanna Ewbank usou as suas redes sociais para compartilhar com os fãs uma super conquista. A famosa contou que adquiriu um novo veículo caríssimo para suas viagens ao rancho da família, no interior do Rio de Janerio. E ao receber o carro, ela teve um de seus sonhos realizados!

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa contou que comprou um Mitsubishi Pajero Sport, que custa mais de R$ 415 mil. "Eu comprei um carro novo porque eu precisava de um carro que fosse forte para poder ir para o rancho. Enfim, escolhi um carro e me falaram: 'Seu carro está na porta, chegou!' Ai eu vou mostrar que coisa linda", iniciou ela.

A famosa então saiu de sua casa e mostrou o seu novo veículo com um enorme laço vermelho. "Eu sempre sonhei em ganhar um carro assim. Juro, eu queria ter filmado a minha primeira reação, quando eu fiquei: 'Oh meu Deus'. Olha só, eu sempre sonhei em ganhar um carro com laço", confessou Ewbank.