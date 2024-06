Filho de Adriane Galisteu rouba a cena em fotos inéditas com os pais

A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos da viagem que está realizando com sua família ao Japão

A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou em suas redes sociais álbum de fotos da viagem que está realizando com sua família ao Japão. Nas imagens, ela aparece ao lado do seu marido, Alexandre Iodice, e do seu filho com o empresário, Vittorio Iodice, passeando pelas ruas de Tóquio e conhecendo os pontos turísticos. "Mais um dia inesquecível por aqui… Japão to te amando tanto!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram o herdeiro da apresentadora. "O Vitório tá incrível!! Amando os clicks de vocês . Meu Rafa vai ao Japão em breve. Uma injeção de cultura e inovação", disse uma. "O Vitório tem um olhar tão doce, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês", escreveu outra. "Que lindos que fotos maravilhosas. Que saudades do Japão", disse mais uma.

Em outra publicação, ela compartilhou momentos de seu primeiro dia no Japão. "Primeiro dia em lugar que superou todas as minhas expectativas, amando cada detalhe! Simplesmente apaixonada", escreveu ela na legenda.

Veja as fotos:

Adriane Galisteu diz que evitou briga com famoso

Recentemente, Adriane Galisteu surpreendeu os internautas ao revelar que quase brigou com uma pessoa famosa na internet. Em participação no 'Venus Podcast', a loira contou que foi aconselhada por seu marido, Alexandre Iódice, a não levar adiante o 'bate-boca' na web.

Sem mencionar nomes, ela contou que a situação ocorreu há pouco tempo. "Uma pessoa famosa, com mais seguidores do que eu, inclusive, resolveu falar mal de mim, do nada, solto. Quando é do nada e por acaso me pega com tempo, que vontade de brigar que eu tenho", relatou ela, arrancando gargalhadas das anfitriãs.

"Aí eu falei: 'eu vou, eu vou [gravar um vídeo]…'. Coloquei luz, filtro, respirei, e meu marido olhando a cena, me conhece já, deixou. E eu escrevendo textão, mostrei o vídeo para ele. Ele disse: 'está maravilhoso, agora guarda'", lembrou a apresentadora de A Fazenda, da Record TV.