Paolla Oliveira se diverte com elogios dos fãs após ensaio de fotos

Após arrancar elogios dos internautas com ensaio de fotos na praia, Paolla Oliveira se divertiu com reação dos fãs nas redes sociais; veja

Nesta quarta-feira, 3, Paolla Oliveira arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar registros de novo ensaio que fez na praia e se divertiu com a reação dos fãs. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz surgiu saindo do mar vestindo um terno.

"Me chamem pra trabalhar na praia", escreveu a atriz na legenda do post. No vídeo, Paolla aparece molhada após tomar um banho de mar vestindo suas roupas.

Nos comentários, amigos e seguidores elogiaram a famosa e arrancaram risadas com as reações. "Aquela chamada de novela: Verônica é uma empresária determinada, leva a vida com leveza e sempre que pode, vai à praia. De pé firme, ou melhor, com o pé na areia, ela virou amiga do Diogo, um vendedor ambulante que fatura com caipirinha, água de coco e cervejinha na beira do mar", comentou um internauta, que teve a resposta publicada por Paolla.

"A mulher mais linda desse Brasil", elogiou um fã. "Perfeita, uma sereia", comentou mais um. "Linda demais", disse outro.

Paolla Oliveira mostra perrengue em dia de trabalho

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu os seguidores ao mostrar que passou por uma situação inusitada durante um trabalho nesta quarta-feira, 03. Nos stories de seu Instagram, a atriz contou que estava com o cabelo pronto para o vídeo quando "tomou um banho" de irrigador.

"Que sacanagem, eu com o cabelo todo bonito", disse ela. Que completou: "A gente está trabalhando e do nada toma um banho do regador", disparou a atriz.

