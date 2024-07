Novo visual! Isabella Santoni fica morena. Veja o resultado

Isabella Santoni se despede do cabelo loiro e adere ao visual de morena iluminada para nova peça de teatro. Veja o resultado da mudança

A atriz Isabella Santoni está com novo visual! A estrela passou por uma mudança em seu cabelo para voltar ao teatro. Ela interpretar a personagem Catarina na montagem da novela O Cravo e a Rosa para os palcos. Com isso, ela decidiu se despedir do cabelo loiro para aderir ao visual de morena iluminada.

A transformação foi feita nesta semana e a artista contou que tem facilidade para passar por mudanças no cabelo. “Amo mudanças de visual e acho que elas são um artifício interessante na construção das personagens. Já tive os cabelos raspados, pintados de ruivo e loiro, com mechas estou anos 2000…”, relembrou.

A atriz ainda comentou que a nova cor dos fios combina com sua nova personagem. "A transformação foi motivada pela minha personagem na peça 'O Cravo e a Rosa’, a Catarina. A obra se passa nos anos 20, o que pede o corte do cabelo mais curto, uma característica da época. Outra também são os cabelos naturais, sem mechas, por isso a mudança na cor do cabelo. Tudo isso ajuda a dar vida a essa mulher de personalidade forte e à frente do seu tempo", declarou ela.

Por fim, Santoni revelou que a preparação para a estreia da peça já começou e está animada. "Acabamos de começar e estou muito animada! A preparação tem sido intensa e desafiadora. Tenho me dedicado aos ensaios diários com a equipe, o que tem sido bastante divertido, estão todos muito bem escalados para os seus papéis. Também faço meus estudos em casa para desenvolver as especificidades da Catarina e encontrar suas nuances. Voltei à fazer fono, o que tem me ajudado a malhar a voz para voltar ao palco", afirmou.

Vale lembrar que Isabella Santoni é uma mulher recém-casada. Ela oficializou sua união com o empresário Henrique Blecher em junho de 2024 no Rio de Janeiro. Veja as fotos aqui.

Confira o resultado do novo visual de Isabella Santoni: