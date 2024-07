Mãe de Reynaldo Gianechinni capota carro em Birigui, cidade do interior de SP

Heloisa Helena, mãe de Reynaldo Gianechinni foi surpreendida por um carro que avançou o sinal vermelho no interior de São Paulo

A mãe de Reynaldo Gianecchini, Heloisa Helena, passou por um susto na última quinta-feira (4), na cidada de Birirgui, no interior de São Paulo. No boletim de ocorrência, a polícia apontou que a mulher, de 81 anos, conduzia o carro pela Avenida Euclides Maragaia, quando colidiu com um carro que avançou o sinal vermelho.

Ainda segundo o boletim, na tentativa de desviar do carro que não respeito o sinal, a mãe de Gianecchini bateu em outro carro, capotando logo em seguida. Apesar do acidente, a mulher foi socorrida e não está em perigo. O motorista, apontado como responsável pelo acidente, ainda não foi encontrado e a polícia trabalha na procura dele, como apontou o G1.

Birigui é a cidade de nascimento do artista, que segue em São Paulo se apresentando com o espetáculo musical Priscilla, A Rainha do Deserto. Além do ator, Heloisa também é mãe das outras duas irmãs do artista, Roberta e Cláudia.

Ator reflete sobre preconceito com novo personagem

Em Priscilla, A Rainha do Deserto, Reynaldo Gianecchini interpreta uma drag queen, o que virou motivo de críticas e ataques à vida pessoal do artista nas redes sociais. Abalado com a situação, o ator usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o ocorrido, comparando a recepção da personagem com a de outra interpretação dele: um líder religioso que usava a fé de mulheres para abusá-las sexualmente. Assim como a drag, o personagem insano feito por ele em Bom Dia, Verônica, não estava próximo de sua realidade, mas recebeu avaliações positivas.

"Vocês não confundiram a minha vida pessoal a de um abusador. Mas, a drag queen, sim. Não querem me ver nesse papel, querem me cancelar. Curioso, não é? Um psicopata é legal, mas a drag não é. Temos muito para falar ainda , porque é esse o Brasil em que a gente vive", refletiu ele.