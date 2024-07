Tiago Leifert critica Vini Jr após jogo da Seleção e atleta rebate

Após o jogo entre Brasil e Paraguai, Tiago Leifert criticou a atuação de Vinícius Jr e o jogador fez questão de responder nas redes sociais

Durante live no canal TiaGol, Tiago Leifert criticou a atuação de Vinícius Jr após o jogo entre Brasil e Paraguai, apesar da Seleção Brasileira ter vencido por 4 a 1 a partida válida pela Copa América.

"O Vini, que eu vi muita gente falar: 'Agora o Vini tem um jogo para ele, agora é o Vini do Real Madrid'. Oi? De jeito nenhum, não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é o Vini recém-saído do Flamengo, que jogava para ele. Que dribla para trás e que quer dar carretilha o tempo inteiro", disse Tiago, afirmando ainda que o jogador desperdiçou uma série de oportunidades.

"Se o Vini faz isso no Real Madrid, o Florentino Perez e o Ancelotti comem o fígado dele no intervalo. Ele não é louco de fazer isso no Real Madrid. Entendo que tenha sido importante, que ele precisava de um jogo desse para driblar, ir para cima, meter gol e se sentir bem. Mas o Vini jogou para ele, não pela Seleção Brasileira. Ele estava muito mais preocupado em acertar um drible do que dar uma assistência", completou.

O vídeo repercutiu no X, antigo Twitter, e Vini fez questão de rebater as críticas. "Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele", disse o jogador.

Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele 🙏🏾 — Vini Jr. (@vinijr) July 3, 2024

Racismo

Infelizmente, o racismo ainda é muito presente em nossa sociedade, principalmente no futebol. Durante uma coletiva de imprensa, Vini Jr, que tem sofrido ataques constantes, desabafou sobre a situação.

"Que em um futuro bem próximo, possam ter bem menos casos de racismo, e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Quero seguir lutando por isso. Se fosse por mim eu já teria desistido, porque ficando dentro de casa ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo", iniciou.

E completou: "Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo, mas às vezes nem sempre é possível. Tenho que me concentrar muito todos os dias…", lamentou o atacante do Real Madrid, sem conseguir segurar as lágrimas. "Só queria jogar futebol, só quero jogar, fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família", disse ele.