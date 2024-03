Vini Jr chora em forte desabafo sobre luta contra o racismo no futebol: 'Só quero jogar'

O jogador de futebol Vinicius Jr se emocionou durante uma coletiva ao falar sobre o preconceito que vem sofrendo dentro de campo

O jogador de futebol Vinicius Jr, escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para falar com os jornalistas em uma coletiva nesta segunda-feira, 25, ficou bastante emocionado ao falar a respeito da luta contra o racismo dentro e fora do esporte. O atleta, que tem sido vítima constante de preconceito no campo, não segurou as lágrimas ao desabafar sobre o assunto.

Atacante do Real Madrid, ele será uma figura importante no combate ao racismo durante o amistoso da Seleção Brasileira contra a Espanha, que será disputado na próxima terça-feira, 26, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Os times se enfrentarão sob o lema "Uma só pele", uma campanha contra o racismo no futebol.

Durante a entrevista à imprensa, Vini Jr revelou que sente cada vez menos vontade de continuar jogando futebol por conta de tudo o que vem sofrendo em campo. "Que em um futuro bem próximo, possam ter bem menos casos de racismo, e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Quero seguir lutando por isso. Se fosse por mim eu já teria desistido, porque ficando dentro de casa ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo", iniciou.

E completou: "Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo, mas às vezes nem sempre é possível. Tenho que me concentrar muito todos os dias…", lamentou o atacante do Real Madrid, sem conseguir segurar as lágrimas. "Só queria jogar futebol, só quero jogar, fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família", disse.

Na sequência, Vinicius mencionou o grande apoio recebe da família e dos fãs. "Acredito que por todas as pessoas que torcem por mim, me acompanham, cada vez me mandam mais mensagens para eu seguir lutando por eles, porque hoje tenho uma força muito grande dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha família, que eles me apoiam em tudo o que eu faço", declarou.

"Nem todos têm esse apoio, essa tranquilidade de poder vir aqui e falar por tantas pessoas. Quero seguir falando por eles, por todas as pessoas que sabem o que realmente eu passo e passei e que é muito difícil", concluiu o camisa 20 da Seleção Brasileira, novamente emocionado.

