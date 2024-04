Thiago Silva se despede da avó, Dona Maria: 'Te amarei para sempre'

Com uma homenagem emocionante, o jogador Thiago Silva lamentou a morte de sua avó; familiares do atleta também se despediram de Dona Maria

O jogador de futebol Thiago Silva usou as redes sociais na última terça-feira, 23, para compartilhar uma notícia triste com o público. Em seus stories no Instagram, o atleta publicou uma foto ao lado da avó, Dona Maria, e lamentou a partida da familiar aos 89 anos.

Junto com a imagem, Thiago Silva fez uma homenagem à idosa: "Descansa em paz, vó, te amarei para sempre", escreveu ele. A influenciadora Belle Silva, esposa do zagueiro do Chelsea, também lamentou a perda de Dona Maria.

Através de suas redes sociais, ela resgatou um vídeo especial onde surge abraçando a avó de Thiago e escreveu "Bisa" na legenda, seguido de uma imagem representando o luto. Os filhos do atleta, Isago, de 15 anos, e Iago Silva, de 11 anos, também prestaram homenagens à bisavó com imagens em preto e branco.

Família de Thiago Silva lamenta morte de Dona Maria - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Thiago Silva desabafa sobre julgamentos

Viajante, fashionista, influenciadora, mãe e primeira dama da Seleção Brasileira de Futebol. Todos esses adjetivos ajudam a definir Belle Silva (35), esposa do jogador Thiago Silva (38), e mostrar para seus mais de 650 mil seguidores que ela possui diversas facetas e versões. Hoje, mais madura com os julgamentos da internet, ela afirma que aprendeu a expor menos da vida pessoal.

"Essa decisão de não expor veio na 'porrada'. No início eu era só mais uma esposa de jogador, acabava atraindo muita coisa negativa para ele. Não posso esquecer que eu tenho uma família pública e infelizmente a internet tem pessoas ruins, e, quando conquistei minha identidade cheguei nessa maturidade", conta Belle Silva em entrevista à CARAS Brasil.

Curtindo uma temporada de férias em sua nova mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a influenciadora afirma que enxerga nas redes a responsabilidade da influência e também um meio de desmistificar a imagem distorcida que o grande público tem em relação às esposas de jogadores de futebol, exibindo seu lado humano. Confira a entrevista completa!