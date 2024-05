Adriane Galisteu abre álbum de fotos com Ayrton Senna

Ao relembrar o dia da morte de Ayrton Senna, Adriane Galisteu abre álbum de fotos raras dos dois juntos quando eram namorados

A apresentadora Adriane Galisteu fez uma homenagem para seu ex-namorado, o piloto Ayrton Senna, no dia dos 30 anos da morte dele. Nesta quarta-feira, 1º, ela abriu um álbum de fotos dos dois juntos quando namoraram e falou sobre o dia marcante da morte dele, que faleceu em um acidente na pista de corrida.

"1 de maio de 1994 o dia que todo mundo lembra o que estava fazendo…o dia que o Brasil inteiro sente a mesma dor… o dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais será esquecido… pra sempre Ayrton!", disse ela.

Adriane Galisteu e Ayrton Senna se conheceram em 1993, após uma vitória do piloto na Fórmula 1 em Interlagos, São Paulo. Os dois namoraram até a morte do tricampeão em maio de 1994. Hoje, a apresentadora é casada com o empresário Alexandre Iodice, pai de seu filho Vittorio, de 13 anos.

View this post on Instagram A post shared by Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Sonhos que Senna não realizou

A apresentadora Adriane Galisteu falou sobre Ayrton Senna na gravação do especial Em Senna, que será exibido pela ESPN e Star+. Em seu depoimento, ela listou os sonhos que o ex-namorado não teve tempo de realizar enquanto estava vivo.

"Eu falo que ele morreu sem realizar os três maiores sonhos dele. Ele tinha um sonho de correr na Ferrari, não realizou. Tinha um sonho de ter um filho, acho que não teve. Houve um "bafafá" de que teve uma filha, não sei como ficou essa história, mas ele não exerceu a paternidade. E um sonho de conhecer a Disney. Quer dizer: a coisa mais óbvia do mundo, conhecer a Disney. Então, eu trouxe isso para a minha vida. Eu sou uma mulher que realizo os meus sonhos", disse ela, segundo a Coluna Play, do Jornal O Globo.

Senna morreu em 1994 durante o acidente em uma corrida de F1.