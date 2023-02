Thiago Silva mostra foto do começo do relacionamento com Belle Silva e se declara: ‘Eterna namorada’

Capitão da Seleção Brasileira e do Chelsea, da Inglaterra, Thiago Silva, aproveita o Valentine’s Day para se declarar para mulher

Nesta terça-feira, 14, o jogador de futebol Thiago Silva (38) resolveu aproveitar o Valentine’s Day, o Dia dos Namorados comemorado nos países do hemisfério norte, para se declarar para sua mulher, Belle Silva, com quem está há 17 anos. O zagueiro do Chelsea e capitão da Seleção Brasileira resgatou uma foto deles no começo do relacionamento para o dia especial.

“‘O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade’”, começou o atleta, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, citando um trecho da Bíblia, 1 Coríntios 13:4-7.

“À minha eterna namorada, Belle Silva , minha companheira de todas as horas, mãe maravilhosa, esposa amada, um Happy Valentine’s Day, te amo”, completou o zagueiro, que tem dois filhos com Belle: Isago, de 14 anos de idade, e Iago, de 11 anos.