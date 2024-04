Jogadora da seleção brasileira revela diagnóstico de câncer: 'Apoio e orações'

Atleta da seleção brasileira de futebol feminino, Luana Bertolucci, de 30 anos, foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin

Jogadora da seleção brasileira e do Orlando Pride, Luana Bertolucci contou através de suas redes sociais que foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer com origem no sistema linfático. Ela, que tem atualmente 30 anos, explicou que descobriu a doença após realizar uma bateria de exames e, em breve, já deve iniciar o tratamento de quimioterapia.

Em seu perfil oficial no Instagram, Luana dividiu a triste notícia com o público e pediu, acima de tudo, respeito à sua privacidade durante o momento delicado de sua vida. "Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação e dessa vez não será diferente", iniciou a jogadora.

"Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês. Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento", continuou. Em seguida, a atleta mencionou o apoio que tem recebido do mundo do esporte desde que recebeu o diagnóstico do câncer.

"Agradeço à seleção brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional. Peço também respeito à minha privacidade nesse momento. Vamos juntos", finalizou ela. De acordo com informações notícias pelo site Globo Esporte, a jogadora teria sido convocada para a disputa da She Believes no início de abril, mas precisou deixar a seleção brasileira em meio à data Fifa.

Atleta profissional de futebol, a jogadora Luana Bertolucci atua como meio-campista no time feminino da seleção brasileira e do Orlando Pride, dos Estados Unidos. Antes disso, ela jogou no Corinthians em 2022 e, ao todo, soma 42 jogos pelo clube.

Filho de Arlindo Cruz fala sobre a internação do pai

O cantor Arlindo Cruzestá internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 21 de abril. Agora, o filho dele, Arlindinho Cruz, atualizou os fãs sobre como anda a saúde do pai.

Durante o programa Encontro, da Globo, ele contou que o pai deverá ter alta hospitalar nos próximos dias. "Ele ainda está (internado), mas está terminando o antibiótico. Se Deus quiser, essa semana está em casa já. Se recuperando, voltando, melhorando e tendo mais qualidade de vida", afirmou.

Arlindo foi internado para o tratamento de uma infecção respiratória. Na semana passada, a esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, contou mais sobre o motivo da internação.

"Sim, nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil. Ele é traqueostomizado, tem GTT (gastrostomia) - forma que o cantor se alimenta -. São sete anos acamados e nós chegamos com um quadro de bradicardia que foi controlado a tempo", declarou ela.