Tânia Alves volta a interpretar o universo feminino de Chico Buarque: ‘Não tem como competir com ele’

A atriz e cantora Tânia Alves sobe novamente aos palcos ao lado de Lucinha Lins e Virgínia Rosa para interpretar canções de Chico Buarque que marcaram época

A atriz e cantora Tânia Alves (74), subirá novamente aos palcos ao lado de Lucinha Lins (71) e Virgínia Rosa (57), para interpretar o universo feminino escrito e cantado por Chico Buarque (79), no espetáculo Palavra de Mulher, dirigido por Fernando Cardoso. Em entrevista à CARAS Brasil, Tânia expressou toda a sua admiração pelo cantor e compositor que completa 80 anos no próximo mês. “Eu nem considero ele o maior compositor brasileiro, eu acho que ele corre sozinho na pista. Ele não é o melhor compositor brasileiro, ele é único, não tem como competir com ele.” disse a atriz.

Criado em 2008, o espetáculo Palavra de Mulher já foi visto por mais de 300 mil pessoas e Tânia conta que ainda se sente impactada pelo efeito que Chico Buarque causa ao traduzir em canções, o universo feminino e chegou a questioná-lo sobre a criação de sua arte: “A gente vê o efeito pelos depoimentos das pessoas que assistem o espetáculo, é impressionante. E eu sempre me perguntei ‘Meu Deus, como é que ele consegue captar esses sentimentos femininos?’, é gênio, né? Eu já perguntei pra ele uma vez ‘O que você faz primeiro, a letra ou a música?’ Aí ele disse: ‘Vem tudo junto.’ Então, é meio que uma antena com o divino, uma missão. Vem tudo junto, olha só a genialidade, é arte pura de uma excelência que não tem comparação.” conta.

Com apresentação única, no dia 25 deste mês, o espetáculo comemora os 16 anos de sucesso e pretende seguir com poucas mudanças: “Dentro do espetáculo mudaram algumas coisas sim, algumas músicas foram substituídas, foi incluída outra música maravilhosa (...)E algumas coisinhas, detalhes de improvisos, coisas que não são escritas, mas que ficaram ótimas e a gente deu continuidade.” releva a atriz, que também se mostra animada por subir aos palcos novamente com as duas amigas de longa data: “Entre nós o relacionamento é o mesmo, muita camaradagem, muita cumplicidade, muito coleguismo.”

Atriz de grandes novelas, filmes e séries, Tânia fala ainda sobre ser uma artista que consegue atuar em diversos campos artísticos, e comenta se sente falta de fazer novelas, já que seus últimos trabalhos como atriz foram transitando entre séries e filmes: “Eu não consigo sentir falta das novelas, porque eu to atuando. Eu sinto falta as vezes de atuar, quando fico muito tempo sem atuar, aí eu fico louca, né?” brinca a atriz.

Palavra de Mulher já recebeu quatro indicações ao Prêmio Bibi Ferreira nas categorias de Melhor Musical Brasileiro, Melhor Diretor,Melhor Diretor Musical, e Melhor Atriz, com Tânia concorrendo. Em seun retorno, o espetáculo irá apresentar canções como À Flor da Pele, Teresinha, Meu Namorado, Palavra de Mulher, Bem-Querer, O Meu Amor, Folhetim, Atrás da Porta, Tango de Nancy, Tatuagem, entre outras.