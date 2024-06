De volta aos palcos e fora da TV, Reinaldo Gonzaga confessa: ‘Me sinto bem’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator e músico Reinaldo Gonzaga fala sobre O Controle, comédia dramática em cartaz em São Paulo

O ator Reinaldo Gonzaga (75), galã de novelas dos anos 70 e 80, está em cartaz com a comédia dramática O Controle, após nove anos afastado dos palcos e treze anos fora dos holofotes da televisão. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre o espetáculo, a carreira de músico e compositor e confessa sobre afastamento das novelas: “A música e a composição preenchem esse espaço. Confesso que me sinto bem e até me renovo com esse tempo de afastamento.”

Reinaldo iniciou a carreira nas novelas da Globo em 1970, no papel de Bentinho, em A Próxima Atração. A partir daí, o ator realizou trabalhos de sucesso na emissora, compondo o elenco de tramas como Anjo Mau, em 1976, Saramandaia, em 1976, Dona Xepa, em 1977, Pai Herói, em 1979, Chega Mais, em 1980, Pedra Sobre Pedra, em 1992, Irmãos Coragem, em 1995, e outras.

No teatro desde os 17 anos, participou de montagens de clássicos como Beijo no Asfalto,Otelo, Miss Daisy e outras. Agora, em O Controle, escrito por Guilherme Fiuza (59), autor de Meu Nome Não É Johnny, e dirigido por Alexandre Reinecke (55), Reinaldo interpreta um homem exemplar que acorda preso e sem saber o motivo embarca em uma reflexão sobre a liberdade individual em tempos de ascensão dos mecanismos de controle coletivo.

Foto: Wanderson Alves

Para a CARAS Brasil, o ator reflete sobre a mensagem do espetáculo: “A distopia, não tão somente nos palcos, é apenas um alerta nesse imenso e tão presente controle ideológico. Navegamos entre o patético e o ácido devaneio que nos conclama, mais do que nunca, à reflexão.”

E, fala sobre a experiência nos palcos ao interpretar uma realidade distópica: “Toda a experiência é válida, na medida em que você se identifica com ela no palco da vida. O que diferencia, é que sabemos que no meio de tantas mentiras, a verdade é um escândalo.”

O espetáculo fica em cartaz até o dia 29 de junho, no Teatro Metrô Shopping Tatuapé, e depois poderá ser visto do dia 1 de agosto até 26 de setembro, no Teatro Santa Cruz.