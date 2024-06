Mansão de Pelé está com sinais de abandono e é alvo de vandalismo

Situação da mansão de Pelé surpreende por causa dos sinais de descuido depois da morte do ídolo do futebol

O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, faleceu aos 82 anos de idade em dezembro de 2022. Agora, a reportagem do site G1, da Globo, revelou qual é a situação da mansão dele no Guarujá, em São Paulo. Segundo a publicação, o local apresenta sinais de abandono, deterioração devido ao tempo e é alvo de vandalismo.

O site apurou que o local já teve os fios de cobre furtados e que criminosos usaram as árvores para entrarem na propriedade. A casa está desocupada há vários meses e o mato já está alto no jardim, os portões estão com ferrugem, a piscina está com a água esverdeada e o interfone está sem botão, o que são um sinais de falta de manutenção.

Apesar dos sinais, o advogado da família negou que o local esteja abandonado. O profissional informou ao G1 que a casa está em um momento de reestruturação e não tem segurança no local, mas está sendo cuidada pelo espólio do atleta.

Vale lembrar que o inventário da morte de Pelé corre na Justiça para que a divisão da herança seja feita. O ídolo do futebol teve 7 filhos: Edson, Kely, Jeniffer, Flávia, Sandra, Joshua e Celeste, e também a enteada Gemima, que entrou na justiça para ser reconhecida como filha socioafetiva. Quando faleceu, Pelé era casado com Márcia.

A morte de Pelé

Pelé faleceu aos 82 anos no dia 29 de dezembro de 2022, após ficar um mês internado em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no cólon. A sua morte aconteceu em decorrência da falência múltipla de órgãos.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informou o hospital.