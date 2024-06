Zé Felipe tem música derrubada em plataforma: 'O inimigo tenta'

Após conseguir 29ª posição em plataforma de música, Zé Felipe tem novo hit tirado do ar e reage com notícia; cantor explicou o que aconteceu

O cantor Zé Felipe teve sua música derrubada nesta quarta-feira, 26, no Spotify. A notícia foi dada enquanto Virginia Fonseca estava comentando que o "inimigo tenta", dizendo que existem provações, e falou sobre Desilusão MTG ter sido tirada do ar.

Abalado com a situação, o filho de Leonardo com Poliana Rocha então reagiu e a esposa o acalmou para não falar demais. "O inimigo tenta, o inimigo tá com tempo", disse o artista sobre a canção que estava em 29ª posição no Brasil e em seguida explicou o que houve.

Zé Felipe então disse que faltou o envio de um documento e que por isso a música com Bruno & Marrone, Loirinprod e MC Jacaré foi tirada da plataforma por enquanto. "Foi por causa de um, um e-mail que não teve pra editora da música, saca? Onde a música tá editada", disse.

"Mas já tá sendo tudo resolvido e em breve vai refletir aí de novo, vocês vão poder escutar de novo no Spotify, mas não podia não passar aqui pra dar um parecer procês e pra agradecer cada um que tá escutando e curtindo", aproveitou para agradecer o público.

Ainda nos últimos dias, Zé Felipe revelou uma promessa que está fazendo. O sacrifício escolhido por ele será evitado até o primeiro dia do ano que vem. É bom lembrar que, em setembro deste ano, está previsto o nascimento do primeiro menino dele com Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo.

Virginia e Zé Felipe se desentendem em decisão

Esperando seu terceiro filho, Virginia e Zé Felipe falaram sobre terem mais herdeiros. Na quarta-feira, 12, o cantor abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e falou com a esposa sobre a possibilidade dela ficar grávida novamente após o nascimento do primeiro menino deles, o pequeno José Leonardo.

Já pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de mais de um ano, o casal respondeu ao questionamento sobre quantos filhos quer ter. A empresária então se mostrou satisfeita com a quantidade e deu a entender que não quer mais. Já Zé Felipe demonstrou interesse em ter ainda mais herdeiros. Veja o que aconteceu aqui.