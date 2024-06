Claudia Raia acompanha Jarbas Homem de Mello em estreia de peça

Claudia Raia acompanha seu marido, Jarbas Homem de Mello, em estreia de 'Um Grande Encontro - O Musical', nova peça de teatro do ator; veja!

A atriz Claudia Raia esteve presente na estreia de 'Um Grande Encontro - O Musical', nova peça de teatro de seu marido, Jarbas Homem de Mello, na noite desta segunda-feira, 24. O ator é diretor do espetáculo, que está em cartaz no Teatro Marte Hall, em São Paulo.

Ao chegar ao local, os dois posaram juntinhos para as câmeras ali presentes. Com um sorrisão no rosto, o casal trocou beijinhos e carícias na frente do público. Para a ocasião, Claudia posou com um lindo vestido preto, enquanto Jarbas apostou em uma camisa azul estampada.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello se casaram em 2018 e são pais de Luca, de 1 ano. A atriz também é mãe de Sophia Raia e Enzo Celulari, de seu antigo relacionamento com Edson Celulari.

Claudia Raia explode o fofurômetro com fotos do filho de caipira

O filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, Luca, de um ano, encantou ao surgir em clima de festa junina. No último domingo, 23, a famosa postou fotos do herdeiro caçula com look de caipira e explodiu o fofurômetro.

Usando peças em jeans e com estampa xadrez, o pequeno apareceu todo charmoso mostrando que já está grandinho. De bigode pintado, Luca surgiu curtindo a comemoração no local onde vai para brincar e tem seus amiguinhos.

"Mamãe num guenta esse neném caipira", disse Claudia Raia ao exibir o menino vestindo vários looks junino. Nos comentários, os internautas babaram pelo caçulinha da atriz. "Coisa mais linda", escreveram. "Ele tá crescendo tão rápido", falaram outros. "Ele é muito a miniatura do pai", disse mais um, comparando o pequeno com Jarbas.