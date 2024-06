Ex-ator mirim, Pedro Malta admite vontade de voltar às novelas: 'Sinto falta'

Lipe de 'Coração de Estudante', o ator Pedro Malta abriu o coração e falou sobre seu possível retorno às telinhas após nova profissão

Ex-ator mirim, Pedro Malta abriu o coração e recordou a época em que atuava nas telinhas. Longe das novelas há sete anos, o artista mencionou grande paixão pela carreira artística e contou se existe a possibilidade de retornar à TV.

Atualmente, ele decidiu seguir carreira profissional como escritor e lançou seu primeiro livro, 'As vozes na minha cabeça só falam em versos'. Em entrevista ao jornal O Globo, Pedro ressaltou que o amor pela atuação sempre permanecerá vivo, apesar de estar afastado da profissão.

"A atuação sempre foi a minha primeira paixão, você não deixa a sua paixão de lado. Ela é uma enorme parte da minha história, inclusive na própria construção da minha carreira hoje, enquanto escritor, visto que o meu público primário é quem consumia as minhas obras como ator", iniciou o ator.

"Eu não poderia simplesmente querer deixar de lado esse passado. Então ele continua vivo e ativo. Sinto saudade não só do que diz respeito à prática em si, mas do próprio convívio diário com outros colegas. Fui criado nesse ambiente de estúdios e de palcos, então sinto falta do aconchego que esse ambiente traz", completou Pedro Malta, admitindo sentir falta das telinhas.

Lembrado até os dias de hoje pelo personagem Lipe, de 'Coração de Estudante' (2002), Pedro Malta contou que ter participado de grandes obras de sucesso o ajudaram a construir sua carreira como ator e escritor. Além disso, o ex-ator mirim ainda falou sobre a relação com Fábio Assunção, que interpretou seu pai na novela da Globo.

"A minha relação com o Fábio Assunção foi algo muito marcante. Acho que é uma das relações entre pai e filho mais reconhecíveis que a gente tem nos últimos anos na TV. As pessoas falavam que parecia realmente pai e filho. É uma coisa que guardo com muito carinho", declarou.

Apesar da saudade, Pedro Malta garante que está satisfeito com a nova carreira, uma vez que a profissão de escritor também o aproxima da arte. "Eu consegui encontrar esse preenchimento total dentro da escrita. É muito mais um sentimento de nostalgia do que um lamentar. Hoje eu me diria saudoso do ambiente de TV como alguém que sente falta da escola, por exemplo", explicou.

