Beatriz Reis confessa mudanças em sua vida após o BBB 24: 'Nunca me senti tão amada'

Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB, Beatriz Reis, analisa sua carreira artística após encerrar sua trajetória no 'BBB 24'

Na última quarta-feira, 10, começou mais uma temporada de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. Dona de uma alegria única e do bordão: "É o Brasil do Brasil!", a ex-BBB Beatriz Reis (24) foi uma das convidadas dessa nova edição. A popularidade que conquistou quando ainda estava confinada no BBB 24 tem ganhado cada vez mais força fora do reality show da TV Globo. Em entrevista à TV CARAS, ela confessa mudanças em sua vida: "Nunca me senti tão amada".

Por conta de tanta popularidade, Beatriz Reis declara que as vezes precisa andar com segurança, porque muitas pessoas tentam contato com ela. A ex-BBB menciona que é a realização de um sonho em sua vida essa relação próxima com o público.

"É muito surreal, onde eu chego é muito carinho, muito amor, sempre sou abordada, tem lugar que eu preciso andar com segurança. É muita gente, e eu amo! Eu me jogo no meio do povo porque eu sou do povo. É muito amor e muito carinho. Eu só agradeço a Deus todos os dias porque eu nunca me senti tão amada na minha vida", avalia.

Beatriz Reis ainda compartilha que sente uma responsabilidade muito grande por conta de todo esse carinho e amor que recebe:"As pessoas brilham os olhos, querem abraçar, falam coisas de amor, é surreal. Esse amor é maravilhoso [...] Eu escuto muito: 'Bia, eu tinha depressão e você me ajudou a curar essa depressão'. Muita gente se inspira em mim, meus fãs falam muito isso. Você passa a sentir essa responsabilidade, que é forte", menciona.

REVELAÇÃO!

A ex-BBB Beatriz Reis e o ator Jean Paulo Campos (21) se encontraram na temporada CARAS Inverno e descobriram que possuem algo em comum no passado. Ela contou que já fez figuração em uma série na qual ele atuou quando era criança.

Bia contou que foi figurante da série Patrulha Salvadora, do SBT, e ele ficou surpreso com a revelação. "Eu ganhei 50 reais e fiz figuração. Eu lembro do Jean passando com a direção, pequenininho, e eu lá atrás”, disse ela.

A ex-BBB, Beatriz Reis e o ator Jean Paulo Campos vão curtir as atrações da temporada CARAS Inverno em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, nos próximos dias. Fique ligado nas redes sociais da CARAS para acompanhar todos os detalhes.

