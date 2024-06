Ex-Trem da Alegria, Patrícia Marx anuncia casamento com a namorada

Patrícia Marx, ex-integrante do Trem da Alegria, anuncia que vai se casar com a namorada apenas quatro anos após assumir sua orientação sexual

Ex-integrante do Trem da Alegria, a cantora Patrícia Marx vai se casar! Nesta sexta-feira, 28, ela anunciou que vai celebrar a sua união com a namorada, Renata Pedreira, em breve.

“Já moramos juntas há 3 anos e meio e me sinto casada. Nesse ponto, o relacionamento de mulheres é bem objetivo. Mas vamos oficializar no final de agosto. Vai ser discreto e só no civil para a família. A gente prefere viajar”, disse ela ao site Gshow.

Vale lembrar que Patrícia assumiu sua orientação sexual há quatro anos. "Apesar de achar que eu deveria ter me assumido mais cedo, não tenho arrependimento. Não tinha condições psíquicas. Tinha muita projeção dos outros. Era a menina da bolha. Hoje tenho maturidade para ter uma relação mais tranquila e transparente. A melhor que já tive", declarou.

Patrícia Marx completou 50 anos de vida

Nesta sexta-feira, 28, a cantora Patrícia Marx completou 50 anos de vida. Nas redes sociais, ela compartilhou um texto para celebrar sua nova idade.

"Todo ano nessa mesma data eu me faço a mesma pergunta; o que mais eu poderia desejar profundamente? E diante dessa reflexão, eu poderia dizer, que a vida é uma grande surpresa. Ela que nos acompanha e está sempre desejando os mesmos desejos que a gente. Ela realmente nos dá aquilo aquilo que desejamos de acordo com as nossas escolhas. Então posso dizer que neste momento, eu escolhi ser contribuição. Eu escolhi desejar a vida, o amor, enfrentar e a lidar com os meus medos, inseguranças, frustrações, e transformá-las em aprendizado e desejo. Eu escolhi ser feliz na simplicidade, pq a vida é mais simples mesmo, assim como a natureza também é", afirmou ela.

E completou: "Eu escolhi me acolher mais, investir nas coisas que sempre quis fazer, escolhi me aceitar e cuidar mais de mim, a respeitar meus limites, a dizer não pra muita coisa, a abrir mão de outras… Essa maturidade que não veio sozinha, mas com muito trabalho de auto conhecimento e cuidado, principalmente da minha saúde mental. Nada vale mais do que isso. Porque viver requer uma presença nessa relação entre vc e o mundo. De que maneira eu posso melhorar isso? De que maneira eu posso contribuir nessa relação entre eu, as pessoas, o planeta e a natureza? Qual a qualidade de amor, cuidado e responsabilidade que eu tenho nisso tudo? Então tá aí a minha reflexão para este dia que não volta mais rs É poder contribuir para um mundo mais acolhedor e possível. E possivelmente mais humano. Obrigada à todos que de alguma forma, contribuíram com tanto amor, para que eu pudesse chegar até aqui. Amo vocês".