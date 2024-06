Filha caçula de Chrystian faz aniversário poucos dias depois da morte do pai

Viúva do cantor Chrystian fala sobre o aniversário de 13 anos da filha caçula, Lia, poucos dias após a morte do pai. Veja como ela está

A morte do cantor Chrystian aconteceu há pouco mais de uma semana e a família dele teve outro momento marcante. Neste final de semana, a filha caçula dele, Lia Vieira, fez aniversário poucos dias depois da morte do pai.

A menina completou 13 anos de vida em meio ao luto pelo pai e a mãe dela, Key Vieira, fez uma homenagem para a herdeira nas redes sociais. Key fez um post com várias fotos do crescimento da filha e se declarou.

"Hoje é dia de festa! Dia de alegria por aqui… nossa princesa tá fazendo 13 aninhos. Parabéns alegria da nossa vida", disse ela, que também é mãe de João Pedro.

Homenagem do filho de Chrystian

Filho do cantor Chrystian, o jovem João Pedro comoveu ao escrever uma mensagem póstuma para o pai. O artista faleceu há cerca de uma semana e deixou a família saudosa com sua partida inesperada. Agora, o filho dele emocionou os fãs do pai ao falar sobre a importância dele em sua vida.

Em um post no Instagram, o rapaz relembrou vídeos e fotos com o pai e contou sobre as lembranças que vai guardar do pai em seu coração. "Pai, nos últimos dias, andei pensando muito no que poderia escrever aqui; e nesse tempo percebi que tudo o que eu tinha para te falar, graças a Deus, tive a oportunidade de dizer em vida. Além de um pai maravilhoso, sempre foi meu melhor amigo e é assim que vou me lembrar de você: feliz e brincalhão", disse ele.

E completou: "Sempre foi o ser humano com o maior coração que já tive o prazer de conhecer. E acredito que dificilmente encontrarei alguém tão bom e do bem quanto você foi nessa vida. Pai, eu sei que a tristeza que estamos sentindo, aos poucos, vai embora. Mas também não tenho dúvida de que a saudade sempre será constante nos nossos corações. Não tenho palavras para te descrever, assim como tudo que vivemos juntos e o que você representa para mim. Sempre vou ter muito orgulho de dizer que sou seu filho".

Por fim, ele fez um pedido: "Quero que nunca se esqueça do meu amor por você. Enquanto eu viver sentirei sua falta e sei que um dia vou te encontrar - até lá, vou fazer de tudo para te dar muito orgulho por aqui! Eu te amo mais que tudo e para sempre, PAI".