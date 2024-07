Carla Perez se declara para a namorada da filha em data especial

Sogra amiga! Carla Perez se declara para a namorada da filha Camilly Victoria, a americana Daze, e mostra que são muito próximas

A dançarina Carla Perez mostrou mais uma vez que é uma sogra bem tranquila e que é amiga de suas noras. Prova disso foi a foto que ela compartilhou nesta segunda-feira, 01, abraçando a namorada de sua filha Camilly Victoria, a norte-americana Daze.

Morando nos EUA com a família, a esposa do cantor Xanddy escreveu uma declaração de aniversário para a nora em inglês. Em seus stories, a loira postou o clique dando um grande abraço na eleita de sua herdeira e desejou tudo de melhor a ela.

"Daze, meu amor, eu oro para deus te abençoar muito com saúde, paz, amor e felicidade. Feliz aniversário, eu te amo", escreveu a artista para a namorada de sua herdeira, que assumiu o relacionamento em julho do ano passado.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, a família viajou toda para Bahamas para comemorar os 45 anos de Xanddy. As duas noras do casal foram para a viagem ao lado do filhos dele. Além de Camilly Victoria, eles são pais de Victor Alexandre, que chama a atenção na rede social com seu físico muito sarado.

Camilly, filha de Carla Perez, reaparece com a namorada em clima de romance

Filha de Carla Perez e Xanddy, a cantora Camilly Victoria apareceu em clima de romance com a namorada, Daze. As duas apareceram em novas fotos compartilhadas pela brasileira. Nas imagens, elas apareceram curtindo um dia ensolarado em casa enquanto trocavam carinhos. As duas posaram abraçadas e felizes em selfies compartilhadas nos stories do Instagram.

Vale lembrar que as duas são discretas nas redes sociais e fazem raras aparições juntas em público. Camilly Victoria é a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy e está com 22 anos. Ela é irmã do estudante Victor Alexandre, de 21 anos. Confira!