7 livros para o seu desenvolvimento pessoal

Sinopse: De tempos em tempos surgem desafios que parecem intransponíveis. Nesses momentos, muita gente pensa em desistir. São tantas portas fechadas, tantos nãos, caminhos que parecem não levar a lugar algum. Nessas horas a chama da esperança se apaga e nós deixamos de acreditar que existe um horizonte, uma luz no fim do túnel.

7. Seja Foda!, de Caio Carneiro (2017) - https://amzn.to/45T2CWR

Sinopse: Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o começo. Agora, você precisa levá-lo com você. Com ele, você vai aprender comportamentos e atitudes necessários para conquistar, em todos os aspectos da sua vida, resultados incríveis.