Air fry, multiprocessador e mais: 6 eletroportáteis para a sua cozinha

Deseja ter mais praticidade na hora de preparar as suas receitas favoritas? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 eletroportáteis incríveis que vão fazer a diferença na sua cozinha. Dá uma olhada:

1. Fritadeira Philco Air Fry Gourmet Black PFR15PG: https://amzn.to/3yqG2Wz

Moderna e eficiente, a Air Fry Gourmet Black PFR15PG da Philco possui luz de aquecimento e de funcionamento, controle de temperatura, timer, pés antiderrapantes e proteção contra superaquecimento. Além disso, conta com cesto com tecnologia Maxx Gold em seu revestimento antiaderente, que proporciona mais durabilidade e praticidade para as suas receitas.

Crédito: Reprodução/Amazon

2. Multiprocessador All in one citrus, Philco: https://amzn.to/3Aa8YDu

Prático e eficaz, esse multiprocessaor da Philco processa, bate, liquidifica, pica, tritura, faz sucos e muuito mais. Perfeito para diversas receitas!

Crédito: Reprodução/Amazon

3. Panela de pressão Elétrica, Electrolux: https://amzn.to/3QT2Fu3

Com display digital em LED programável, ajuste de intensidade de pressão, cabo elétrico removível, quinze receitas pré-programadas e dez dispositivos de segurança, essa panela de pressão elétrica acompanha copo medidor e concha plástica.

Crédito: Reprodução/Amazon

4. Extrator de Sucos Mondial Black Premium: https://amzn.to/3AaJ02U

Ideal para preparar sucos naturais com mais rapidez e praticidade, esse extrator de sucos da Mondial é super silencioso, bivolt e acompanha dois cones e copo com peneira.

Crédito: Reprodução/Amazon

5. Liquidificador 1400 Full, Oster: https://amzn.to/3yqIn3N

Com quinze velocidades e botão pulsar, o liquidificador da Oster conta com jarra antimicrobiana, tampa medidora de 100ml e capacidade de 3,2 litros.

Crédito: Reprodução/Amazon

6. Cafeteira Ph 17, Philco: https://amzn.to/3OKkgCz

Com jarra de vidro super resistente e capacidade para 700ml, a Cafeteira PH17 da Philco possui filtro permanente removível, reservatório de água com graduação, sistema corta-pingo, placa de aquecimento e o melhor de tudo: prepara até 15 cafezinhos.

Crédito: Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/3DpuhyS

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ