O que rolou? Detalhe em foto postada por mãe do jogador Endrick chama atenção

Cortou? Mãe do jogador de futebol Endrick, Cíntia Ramos compartilhou algumas fotos dos bastidores do 'Conversa com Bial'

Mãe do jogador de futebol Endrick, Cíntia Ramos não esconde o orgulho que sente do filho. Na última segunda-feira, 6, o atleta do Palmeiras participou do programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, e a família pôde acompanhar toda a entrevista diretamente da plateia.

Nas redes sociais, a mãe de Endrick selecionou algumas fotos da entrevista do atleta com Pedro Bial e ressaltou mais uma vez seu grande orgulho diante de cada conquista do herdeiro. "A emoção que senti ao vê-lo compartilhando sua trajetória e experiências foi indescritível. Ver seu esforço e dedicação sendo reconhecidos publicamente é um dos maiores presentes que uma mãe pode receber", escreveu ela na legenda.

E completou: "Meu coração transborda de alegria. Que essa seja apenas uma das muitas oportunidades que ele terá para inspirar e impactar positivamente o mundo ao seu redor. Estou verdadeiramente grata e feliz por ser testemunha do seu crescimento e sucesso. Orgulho é pouco para descrever o que sinto. Parabéns, meu querido filho, por mais essa conquista!".

No entanto, um detalhe acabou chamando a atenção dos internautas. Isso porque a namorada do jogador, Gabriely Miranda, teria sido cortada da imagem. Com isso, é possível ver apenas Pedro Bial, Cíntia Ramos, Endrick e o pai do jovem em um dos registros publicados no perfil da mãe.

Na foto original, a influenciadora Gabriely Miranda aparece ao lado do atleta. Em algumas fotos compartilhadas no Instagram oficial do 'Conversa com Bial', a jovem aparece na plateia da atração junto com os sogros.

Vale lembrar que Gabriely e Endrick assumiram publicamente o namoro em outubro de 2023. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital revelou como eles se conheceram: "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cíntia Ramos (@cintiaramossousa)

E a mãe do Endrick que cortou a nora na hora de postar a foto. 🤔 pic.twitter.com/VVDm6W0beb — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) May 8, 2024

Endrick e Gabriely Miranda tem contrato de namoro

Jogador do Palmeiras, o atleta Endrick surpreendeu a web ao contar que possui um 'contrato de namoro' com a influenciadora Gabriely Miranda. Juntos há cerca de seis meses, o casal revelou a existência do documento durante uma entrevista recente ao 'PodDelas', e pouco tempo depois, explicou quais são as cláusulas.

Ao longo da participação, eles explicaram que o documento criado pela influenciadora, veio logo após assumirem publicamente a relação. Após alguns dias da revelação do casal, o portal NSC Total teve acesso às cláusulas do documento assinado em comum acordo. Tópicos como 'exclusividade', 'proibições' e 'punições' fazem parte do contrato. Confira detalhes!