Cafeteira, sanduicheira, liquidificador e mais: 10 itens para equipar sua cozinha

Confira opções práticas e de qualidade para a sua cozinha

Está a fim de equipar a sua cozinha com itens super práticos e de qualidade? Então você não pode perder essas dicas! Selecionamos 10 produtos que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia e no preparo de receitas. Tem de tudo: cafeteira, sanduicheira, liquidificador e muito mais! Confira e garanta seus itens favoritos na Amazon: 1. Sanduicheira e grill press, Britânia: https://amzn.to/4bajWYV Ideal para o preparo de sanduíches, omeletes e outros alimentos, este item possui duas chapas com revestimento antiaderente (sendo a superior, ondulada, e a inferior, lisa), luz indicadora de funcionamento e alça de alumínio com toque frio.

Reprodução/Amazon

2. Liquidificador Turbo Power, Mondial: https://amzn.to/49XDMFH Com design moderno, esse liquidificador tem 2,2 litros de capacidade total, 550W de potência, filtro em inox (para coar sucos e molhos), lâminas em inox (que trituram com mais precisão e rapidez), jarra resistente à quedas, 3 velocidades, função “Pulsar” e função “Autolimpeza”.

Reprodução/Amazon

3. Fritadeira Airfryer Digital, Philips Walita: https://amzn.to/49Q8SiM Essa fritadeira possui tela sensível ao toque com 7 predefinições (incluindo petiscos congelados, batatas fritas, carne, peixe e muito mais), é silenciosa e possui capacidade total de 4 litros. Ideal para refeições que servem de 1 a 3 pessoas.

Reprodução/Amazon

4. Kit 12 utensílios de cozinha, Lumai: https://amzn.to/49R2yHx Esse kit conta com 12 utensílios diferentes, desde colheres de servir até espátulas e conchas, oferecendo muita versatilidade em todas as suas necessidades culinárias. As cabeças dos utensílios são feitas de silicone de alto desempenho, resistente ao calor e projetado para durar.

Reprodução/Amazon

5. Mixer 3 em 1, Britânia: https://amzn.to/4dfoFdY O mixer possui hastes em inox (que garantem maior resistência e durabilidade), função “Turbo” (com alta performance para misturar e triturar alimentos mais difíceis); jarra e copo para diferentes usos, lâminas em inox e potência de 400W.

Reprodução/Amazon

6. Jogo de panelas, Tramontina: https://amzn.to/3JyPJqN Se você não abre mão de alta qualidade na cozinha e deseja praticidade no preparo das refeições, precisa conhecer esse jogo com 7 peças. É composto por panelas, caçarolas, frigideiras e fervedor, desenvolvidos em alumínio com espessura especial e revestimento antiaderente Starflon.

Reprodução/Amazon

7. Forno microondas espelhado, Midea: https://amzn.to/4b7GGbX Fácil de usar, esse forno microondas conta com painel de controle com aquecimento e descongelamento, múltiplas receitas, função “preferido”, trava de segurança eletrônica e 20 litros de capacidade.

Reprodução/Amazon

8. Mini processador Easy Cut, Cadence: https://amzn.to/3UgUvhG Compacto e ideal para todos os espaços, esse item possui sistema Easy On. Basta colocar os ingredientes em pequenas porções, encaixar o copo e a tampa corretamente e girar! Demais, né?

Reprodução/Amazon

9. Extrator de sucos Turbo Premium, Mondial: https://amzn.to/4b7NTZN Com potência de 250W, esse item possui capacidade de 1 litro, dois cones para extração e motor blindado com proteção térmica.

Reprodução/Amazon

10. Cafeteira Espresso Passione, TRES: https://amzn.to/3WdJ6So Essa máquina de café automática possui tecnologia italiana Caffitaly, sistema multipressão que prepara perfeitamente espressos, chás, café filtrado, cappuccino, chocolattos e bebidas cremosas.

Reprodução/Amazon