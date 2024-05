É futilidade? Entenda a história do MET Gala e sua importância na cultura

Nesta segunda-feira, 6, acontece o MET Gala 2024 em Nova York. Entenda a história por trás do icônico evento de moda e sua importância para a cultura

Nesta segunda-feira, 6, acontece o MET Gala 2024 em Nova York. O evento anual de moda já se tornou icônico na cultura pop por sempre trazer diversas celebridades em looks incríveis. Mas afinal, você conhece a história por trás do evento e a sua importância para a cultura?

O MET Gala acontece tradicional na primeira segunda-feira de maio no Metropolitam Museum of Art (MET) para inaugurar a exposição anual do Costume Institute, ala de moda do icônico museu de Nova York. Todo ano, um tema é escolhido para combinar com o tema da exposição e diversas marcas de vestuário levam celebridades para expor suas belíssimas criações.

Muitas vezes visto como futilidade, o evento é muito mais que apenas a exibição de looks e culto às celebridades. Criado em 1945, o MET Gala tem como objetivo arrecadar fundos para o MET's Costume Institute através da venda de ingressos para as grandes grifes de moda.

Desde 1995, o evento é comandado por Anna Wintour, editora-chefe da Vogue norte-americana e uma das figuras mais importantes da moda. Ela é responsável por selecionar as pessoas que irão participar do MET Gala, sendo que as marcas ainda precisam pagar para estarem no evento. Segundo a BBC, um ingresso individual custa cerca de US$ 75 mil (cerca de R$ 380 mil), e uma mesa com dez lugares custa a partir de US$ 350 mil (R$ 1,7 milhão).

Ao longo dos anos, o MET Gala cresceu na mídia e se tornou um dos eventos mais comentados pelos internautas nas redes sociais. Com diversos temas diferentes, todos adoram ver suas celebridades favoritas com looks incríveis no tapete vermelho. Assim, o evento arrecada fundos para continuar com a exposição de moda no Metropolitam Museum of Art, enquanto marcas e famosos ganham destaque entre o público com seus modelitos de tirar o fôlego.

Saiba tudo sobre o MET Gala 2024!

Este ano, o MET Gala terá o tema 'Belas Adormecidas: Despertando a Moda', cujo dress code será 'O Jardim do Tempo', inspirado no conto homônimo de J. G. Ballard. Desta vez, o evento de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue US, irá contar com Bad Bunny, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth e Zendaya como co-anfitriões.

A ideia do tema do evento fashion era celebrar a natureza e o lado poético da moda, com curadoria de Andrew Bolton. Com isso, vários famosos apostaram em looks com estampas florais e muito estilo. Entre as celebridades que compareceram estão: Bruna Marquezine, Jennifer Lopez, Uma Thurman, Sam Smith, Gigi Hadid, Matt Damon, James Corden e muitos outros!

