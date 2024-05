Com o auxílio de nove pessoas, Cardi B elege look gigantesco para encerrar o tapete vermelho do Met Gala 2024; confira as fotos!

A rapper norte-americana Cardi B mostrou mais uma vez que não está para brincadeira quando o assunto é Met Gala. Na edição de 2024 do maior evento de moda do ano, a cantora elegeu um look gigantesco e chamou atenção ao fechar o tapete vermelho no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nesta segunda-feira, 6.

Para a ocasião, a artista usou um vestido preto volumoso de tule, cheio de camadas e babados, assinado pela marca japonesa Windowsen . A saia do look de Cardi B era tão grande que precisou ser carregado por nove homens para que ela pudesse se locomover pelo tapete vermelho.

A rapper ainda usou com um enorme turbante na cabeça, além de joias super chiques com pedras verdes. O modelito foi finalizado com suas enormes unhas e maquiagem simples, com ponto de iluminação verde.

Confira as fotos:

Ladies and gentlemen, Cardi B is at the #MetGala. pic.twitter.com/IGHn9Wnslw — Entertainment Tonight (@etnow) May 7, 2024

Bruna Marquezine se inspira em look de sua infância para o Met Gala 2024

A atriz Bruna Marquezine está representando o Brasil e fazendo sua grande estreia no MET Gala 2024, que acontece nesta segunda-feira, 6, em Nova York. A famosa, que estreou sua carreira internacional em 2023 com o filme Besouro Azul, elegeu um look belíssimo para ocasião, e a inspiração para a escolha surpreendeu seus fãs!

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a artista republicou uma foto de sua infância e mostrou que se inspirou em um vestido antigo para seu look no baile anual do Metropolitan Museum of Art. No registro, Bruna apareceu com um vestido branco, cheio de babados e bordados de flores em seu peito.

Para o MET Gala, Marquezine usou um look assinado por Tory Burch, com armações que deram volume para a barra de seu vestido. O modelito foi adornado por flores, combinando com o dress code 'O Jardim do Tempo', escolhido para o evento deste ano.

Clique aqui e confira as fotos!