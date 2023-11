Qual notebook escolher? Confira opções incríveis na Amazon

Confira dicas de notebooks incríveis e escolha o seu no site da Amazon

Se você está procurando um novo notebook para o seu dia a dia - seja para trabalhar, navegar na internet, jogar ou realizar muitas outras atividades - não pode perder essa lista! Selecionamos 8 opções de produtos de ótima qualidade para você comparar e escolher seu favorito.

Confira:

1. Samsung Book Intel Core i5, Samsung: https://amzn.to/3PML5IA

Descrição do produto: Windows 11 Home | 8GB | 256GB SSD | Intel Iris Xe | Tela 15,6” | Full HD LED | Resolução da tela 1920 x 1080 pixels.

2. Notebook ASUS M515DA-BR1213W: https://amzn.to/3LT1Hgw

Descrição do produto: Tela NanoEdge com molduras superfinas | Estrutura interna reforçada em metal | Compacto, fino e leve | Bateria com carregamento rápido | Dimensões de 36 x 23,56 x 1,99 cm.

3. Notebook VAIO FE15: https://amzn.to/48OXzI7

Descrição do produto: Tela de 15,6” | Memória RAM 8GB | Disco rígido 256GB | CPU Core i5 2.8GHz | Windows 11 Home | Alexa integrada | Intel Core i 12ª geração e Intel Iris X Graphics.

4. Notebook Acer Nitro 5: https://amzn.to/48MCpdD

Descrição do produto: Tela de 15,6” | Resolução Full HD | Tecnologia DTS X: Ultra Áudio | Alto-falantes duplos estéreo Acer TrueHarmony | GPU Nvidia GeForce RTX 3050 com 4GB de memória | Dimensões de 25,5 x 36,34 x 2,43 cm.

5. Apple notebook MacBook Air: https://amzn.to/46I9Hcg

Descrição do produto: Tela de 13” com LED-backlit retina display | Processador M1 da Apple | CPU 8-Core e GPU 7-Core | Memória RAM 8GB | 256GB | SSD com até 2TB de armazenamento | Touch ID | Bateria com até 18 horas de duração.

6. Notebook Dell Inspiron i15: https://amzn.to/3rIjbFq

Descrição do produto: Tela Full HD de 15,6” | 11ª geração Intel Core i3 | 4GB de memória RAM | 128GB em SSD + 1TB na nuvem Windows 11 | Microsoft Office 365.

7. Notebook Lenovo Ideapad Gaming 3i: https://amzn.to/3PRe3Xv

Descrição do produto: Tela de 15,6” Full HD WVA antirreflexo | Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB | 8GB | 512GB | SSD dedicada | 11ª geração de processadores Intel Core i5-11300H | Silencioso e não esquenta, com sistema de resfriamento otimizado.

8. Notebook Positivo Vision C14: https://amzn.to/3PNzbOp

Descrição do produto: Tela de 14” HD antirreflexo | Windows 11 | Tecla Link exclusiva para conectar o celular ao notebook de forma simples e rápida | Sistema Fanless tecnologia para manter a temperatura agradável | 4GB | 128GB eMMC.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

