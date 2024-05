Cadê a Rihanna? Ela não foi ao Met Gala e o motivo vem à tona

Ausência de Rihanna no Met Gala 2024 é sentida pelos fãs e o motivo da falta dela é revelado pela imprensa internacional

A cantora Rihanna não foi ao evento do Met Gala 2024 na noite desta segunda-feira, 6, em Nova York, Estados Unidos. A estrela costuma ser uma presença confirmada no evento. Assim, a sua ausência foi sentida pelos fãs e o motivo da falta veio à tona.

De acordo com o site da revista People, Rihanna cancelou a sua ida ao baile de gala por causa de uma gripe . A estrela precisou ficar em casa para se recuperar e ficar bem.

Nos anos anteriores, a cantora ficou conhecida por sempre chegar atrasada ao Met Gala. Ela e seu marido, ASAP Rocky chegavam por último e sempre com pressa para entrarem logo. E a musa sempre chamava a atenção com seus looks extravagantes e luxuosos.

No último final de semana, Rihanna estava em Miami com a fam´ˆlia para o lançamento de um produto de sua marca de beleza.

Maternidade

Rihanna está vivendo um momento muito especial em sua vida pessoal. Em agosto de 2023, a cantora e empresária deu à luz ao seu segundo filho com o marido, o rapper A$AP Rocky. No entanto, parece que ela está pronta para continuar a ter mais herdeiros.

Em entrevista à Interview Magazine nesta terça-feira, 9, a artista contou que tem o desejo de ter uma menina para fazer companhia aos seus dois filhos, RZA, de dois anos, e Riot, de 8 meses. "Não sei o que Deus quer, mas eu escolheria ter mais de dois [filhos]. Eu tentaria pela minha garota. Mas é claro que se for outro garoto, é outro garoto", afirmou Rihanna.

Na conversa, a cantora ainda falou sobre o início de seu relacionamento com Rocky e como a pandemia contribuiu para que eles dessem um passo além em seu romance. "A pandemia da Covid-19 acelerou nosso relacionamento, eu senti como se Deus soubesse que precisávamos porque íamos começar uma família. E se não fosse pela Covid, teríamos demorado muito mais para nos sentirmos confortáveis ​​um com o outro, até mesmo para saber que estávamos prontos", contou ela.

Por fim, ela ainda afirmou que a maternidade foi a melhor coisa que lhe aconteceu nos últimos anos. "Nós nem conversamos sobre isso [ter filhos]. Não havia como negar. Foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Simplesmente aconteceu", disse Rihanna.