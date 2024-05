Tarcísio Filho faz rara aparição com a esposa. Saiba quem é

Filho de Gloria Menezes e Tarcísio Meira, o ator Tarcísio Filho fez uma rara aparição em público com sua esposa durante passeio no shopping

O ator Tarcísio Filho, que é herdeiro dos atores Tarcísio Meira e Gloria Menezes, fez uma rara aparição em público neste sábado, 18, junto com sua esposa, Mocita Fagundes. Os dois foram flagrados pelos paparazzi durante um dia no shopping.

O casal apaixonado circulou pelo local lado a lado, almoçou em um restaurante e também trocou beijos na escada rolante. Vale lembrar que eles têm uma vida tranquila e longe dos holofotes.

Tarcísio e Mocita são casados desde 2010. Ela é publicitária e trabalha no mercado de audiovisual no Brasil. Enquanto isso, o ator está longe das novelas desde que atuou em Verão 90, de 2019.

Tarcísio Filho curte passeio com a esposa - Foto: Edson Douglas / AgNews

Passeio de Gloria Menezes

Discreta e longe da TV há alguns anos, a atriz Glória Menezes, de 89 anos, fez uma rara aparição em público no final de 2023. Ela foi flagrada pelos paparazzi após um almoço com seu filho, o ator Tarcísio Filho, em um restaurante em um shopping no Rio de Janeiro.

Os dois foram fotografados na saída do local. A veterana foi vista com um look confortável e caminhando de mãos dadas com o herdeiro.

Vale lembrar que Glória teve três filhos, João Paulo, Maria Amélia e Tarcísio Filho. Ela ficou viúva durante a pandemia de Covid-19 com a morte do seu marido, o ator Tarcísio Meira, em agosto de 2021.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Totalmente Demais, de 2015.

Fotos: Edson Douglas / AgNews