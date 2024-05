Angelo Paes Leme mostra a casa que construiu na Serra do RJ

Angelo Paes leme fala sobre a alegria de construir sua casa dos sonhos na Serra do Rio de Janeiro e mostra fotos da fachada da propriedade

O ator Angelo Paes Leme está com uma nova casa. Neste final de semana, ele revelou que construiu uma propriedade de luxo na Serra do Rio de Janeiro junto com sua esposa, a atriz Anna Sophia Folch. A casa demorou quatro anos para ficar pronta e o resultado ficou encantador.

Em um post no Instagram, ele mostrou as fotos da fachada da casa e também imagens do processo de construção. A propriedade conta com grandes janelas para a entrada de luz natural, possui uma grande porta de entrada de madeira e é um sobrado.

"Vamos mostrar aqui o nosso sonho. Escolhemos a Serra do Rio, onde passamos muitos momentos maravilhosos, para construir a casa dos nossos sonhos. Foram quase 4 anos de muita dedicação e esforço. E queremos compartilhar com vocês, interessados em arquitetura, decoração e acima de tudo, vida em familia e na natureza, um pouco da nossa experiência! Curtimos muito cada etapa dessa aventura e somos muito gratos a todos os parceiros que fizeram essa casa possível. Fiquem ligados porque vamos dar muuuuitas dicas por aqui!! Agora que já deu tudo certo e só temos dica quente, né?! Uhuuu", disse ele na legenda.

Vale lembrar que Angelo Paes Leme e Anna Sophia Folch estão juntos há cerca de 18 anos e são pais de um menino, Caetano, de 12 anos.

Flagra de Angelo Paes Leme e Caetano

Astro de novelas bíblicas da Record TV, o ator Ângelo Paes Leme foi flagrado em um momento raro em público com o seu único filho, Caetano, fruto do casamento com a atriz Anna Sophia Folch. Os dois foram fotografados enquanto curtiam um sábado de sol no Rio de Janeiro.

Pai e filho esbanjaram sintonia e amizade enquanto se divertiam em um passeio de pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Ângelo e sua família são discretos com a vida pessoal e ele compartilha poucos momentos com a esposa e o filho nas redes sociais.

Foto: JC Pereira / AgNews