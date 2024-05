Ivete Sangalo abre o jogo sobre cancelamento da turnê: ‘Se for possível’

A cantora Ivete Sangalo reflete sobre a decisão de cancelar a turnê de 30 anos de carreira após iniciar a venda dos shows

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu seus fãs na última semana ao cancelar sua turnê para celebrar os 30 anos de carreira na música. Agora, ela comentou sobre a decisão.

Em entrevista ao site Meio & Mensagem, a estrela contou que foi preciso analisar a situação com responsabilidade e deixar a vaidade de lado. "Só vou fazer se for possível fazer. Do lado de lá tem pessoas que são importantes para mim. Essa carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade ‘ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e foda-se o resto’. Peguei a vaidade joguei na gaveta e disse ‘fique aí, já já eu lhe pego’", contou.

Ivete ainda contou que o cancelamento está rodeado de notícias falsas, mas que não vai se envolver "nessa roda de especulações".

O comunicado sobre a turnê de Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo tomou a decisão de cancelar a turnê A Festa, na qual iria celebrar seus 30 anos de carreira. O comunicado oficial sobre o cancelamento foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 15, por meio da assessoria de imprensa da artista e suas redes sociais.

"Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê “A Festa”. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas. A principal motivação para a idealização da turnê “A Festa” foi o desejo da cantora de compartilhar a celebração dos seus 30 anos de carreira de maneira grandiosa com o público de todos os cantos do país, reforçando a conexão e o compromisso que construiu ao longo de três décadas com seus fãs. Mas a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato", escreveram no comunicado oficial.

"Ivete Sangalo sente o carinho dos fãs e agradece muito por isso. E espera poder se apresentar nessas cidades que sempre a receberam com tanto carinho em breve. Todos aqueles que adquiriram ingressos para os shows podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar as orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos. Agradecemos a compreensão", finalizaram.