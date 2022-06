Cronograma capilar: monte sua própria rotina de cuidados com o cabelo

Você sabe o que é cronograma capilar? A prática surgiu como uma maneira de deixar seu cabelo sempre forte e saudável ao criar uma rotina mensal de cuidados com as madeixas. Assim, você organiza seu calendário para intercalar três etapas essenciais de tratamento: hidratação, nutrição e reconstrução.

O cronograma pode ser montado de diversas maneiras, mas tudo irá depender do que o seu cabelo necessita. Vale a pena avaliar a textura de seus fios, o seu tipo de curvatura e, é claro, o nível de dano de seus fios. Assim você pode encontrar as máscaras capilares ideais para a tratar seu cabelo ou procurar as receitas caseiras que são perfeita para a sua rotina.

Para fazer uma análise dos danos de suas madeixas, você pode apostar no teste de porosidade que é suuuuper simples. Coloque um fio do seu cabelo em um copo transparente cheio de água. Caso ele boie, seu cabelo precisa ser hidratado. Se o fio ficar no meio do copo, o cabelo precisa de nutrição. E por fim, se o fio atingir o fundo do copo, ele precisa de reconstrução. Assim você pode montar o seu próprio cronograma com base na necessidade de seu cabelo.

Gostou das dicas? E que tal montar o seu próprio cronograma capilar com produtos incríveis? Nós selecionamos kits de hidratação, nutrição e reconstrução para você apostar na rotina semanal de cuidados com o cabelo. Veja só:

1. Cronograma Capilar Alfaparf Semi Di Lino: https://amzn.to/3x45Wif