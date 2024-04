Thais Fersoza se derrete ao postar clique em família: "Sonho realizado"

De férias, Thais Fersoza posou sorridente nas redes sociais ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e os filhos, Melinda e Teodoro

A atriz e apresentadora Thais Fersoza encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 27, ao compartilhar um novo clique em família.

Curtindo as férias após o fim do Big Brother Brasil 24, em que entrevistava os eliminados no programa Bate-Papo, ela mostrou que estava aproveitando o dia ensolarado na piscina ao lado de Michel Teló e dos filhos, Melinda, sete anos, e Teodoro, de seis.

Ao compartilhar o registro no feed do Instagram, a atriz e apresentadora se mostrou grata por aproveitar esse momento com o marido e os herdeiros. "O verdadeiro significado da palavra GRATIDÃO… nosso sonho realizado... vocês sempre serão a melhor coisa do mundo!", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem recebeu várias curtidas e elogios dos fãs. "Minha inspiração de família... Amo", confessou uma seguidora. "Lindos demais", disse outra. "Família linda. Que Deus abençoe vocês", escreveu uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza comemora seus 40 anos com festa luxuosa ao lado da família

No dia 13 de abril, a atriz e apresentadora Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar o álbum de fotos de sua festa de aniversário, que aconteceu em uma casa de eventos no Rio de Janeiro. Ao lado do marido, Michel Teló, e dos filhos, Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis, ela celebrou a chegada de seus 40 anos em grande estilo!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thais compartilhou todos os detalhes da ocasião especial, incluindo o look da família. A apresentadora chegou ao evento usando um macacão prateado com recortes estratégicos, e sua filha, Melinda, deu um show de fofura ao posar com um vestido feito do mesmo tecido da mãe.

Para o evento, Michel e o pequeno Teodoro escolheram camisas e calças sociais. O cantor também combinou seu look à decoração luxuosa do aniversário da esposa, que predominava em tons de roxo. O ambiente foi decorado com um bolo de três andares, doces finos, globos espelhados, balões e uma profusão de flores nas cores da festa. Saiba mais!