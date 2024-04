Filho de Anderson Leonardo comove com homenagem: "Meu melhor amigo"

Nas redes sociais, Rafael prestou uma comovente ao pai, o cantor Anderson Leonardo, que faleceu nesta última sexta-feira (26)

Rafael Molejin, filho do cantor Anderson Leonardo, usou as redes sociais neste sábado, 27, para prestar uma comovente homenagem ao pai, que faleceu nesta última sexta-feira, 26, aos 51 anos, em decorrência de um câncer.

No feed do Instagram, o jovem compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do pai, ao som da música 'Pai', do cantor Fábio Jr., e fez um desabafo sobre a perda do seu melhor amigo. "Meu paizão, não queria que isso tudo acontecesse!", começou.

"Meu coração tá aliviado por ter passado todos os momentos que eu pude até o final do seu lado. Eu nunca imaginei perder tão cedo o meu melhor amigo! Seu gigantão vai sentir muita saudade, do meu parceiro de videogame, irmão porque não queria que te chamasse de pai pra parecer mais novo, companheiro de sempre, pai e do meu SHOWMAN!", acrescentou.

Rafael completou a postagem se declarando. "Obrigado por tudo eu te amo e sempre te amarei! Descanse em paz, você merece, foi muito guerreiro e nunca será esquecido por ter sido esse ser humano DIFERENCIADO! Te amo, meu herói!", finalizou.

Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, morreu na última sexta-feira, 26, após luta contra o câncer inguinal. Em luto a morte de seu pai, a filha do cantor, Alessa, de 30 anos, lamentou sua partida e ainda falou sobre a sua gravidez, já que está a espera de uma menina.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Alessa compartilhou algumas fotos com o pai ao longo dos anos e desabafou sobre o luto. "Você me ensinou tanto... Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você", escreveu ela. A futura mamãe ainda contou como Anderson esperava para conhecer a neta, que se chamará Maria Alice, e que sempre demonstrou carinho pela pequena, mesmo antes de seu nascimento. "Eu vou contar pra Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto ela". Confira!