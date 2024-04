Preta Gil exibe corpaço ao renovar o bronzeado: "Lindíssima"

A cantora Preta Gil chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço enquanto curtia o dia ensolarado

A cantora Preta Gil impressionou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 27, ao surgir exibindo seu corpaço. Ela aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao lado de uma amiga.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista aparece fazendo pose, enquanto usa um biquíni sem alças. Depois, ela ainda postou uma foto mostrando que estava curtindo o momento de lazer com a amiga e com um cachorrinho. "Sábado com cara de domingo!!!! Descansar também é preciso!!!! #pretasendopreta", afirmou Preta na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Ela é o sol", disse uma seguidora. "Lindíssima", escreveu outra. "Cada dia mais linda", comentou uma fã. "Diva!!! Uma musa, uma sereia, uma deusa!", afirmou mais um admirador.

Recentemente surgiram boatos de que Preta estava vivendo um affair com o cantor O Kannalha. A cantora, então, decidiu falar sobre sua vida amorosa ao responder uma caixinha de perguntas. "Não estou namorando, estou solteiríssima, mas... tá solteira, mas não tá sozinha. Vai devagar com a Pretinha", ela cantou um trecho de uma de suas canções.

Confira as fotos:

Preta Gil cogita relacionamento aberto

Preta Gil está cogitando a possibilidade de ter um relacionamento aberto. A revelação aconteceu durante o programa TVZ, no Multishow, que contou com a participação de Fernanda Bande e Giovanna Pitel, ex-participantes do Big Brother Brasil 24.

Na atração, Pitel falou sobre seu relacionamento de dez anos com Weslley Toledo, com quem se considera casada. A ex-sister explicou que eles vivem uma relação aberta há 3 anos. Ao ouvir a assistente social, Preta confessou que pensa nessa possibilidade. "Acho chique isso. Tô em busca de uma coisa assim", disse a artista, que quer conselhos para manter uma relação não-monogâmica de forma saudável. "Depois a gente pode conversar sobre isso?", completou ela. Saiba mais!